Сибай стал призёром конкурса «Здоровые города России»

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 12:52
Конкурс «Здоровые города России» проводится в рамках национального проекта «Демография». Его цель — выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья и созданию условий для формирования здоровьесберегающей среды.
Всего на конкурс было подано 150 заявок от муниципальных образований 27 регионов России. Победу Сибаю принесла программа оздоровления коллектива Юго-восточного межрайонного центра «Семья», занявшая второе место в конкурсе.
Награждение авторов лучших проектов состоится 29 ноября в Москве.