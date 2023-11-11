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Published Сегодня, 10:49

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Сибай стал призёром конкурса «Здоровые города России»

Сибай стал призёром конкурса «Здоровые города России»

11 ноября 2023, 10:49
Фото: Midjourney
Подведены итоги V конкурса «Здоровые города России», сообщили в минтруде республики.

Конкурс «Здоровые города России» проводится в рамках национального проекта «Демография». Его цель — выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья и созданию условий для формирования здоровьесберегающей среды.

Всего на конкурс было подано 150 заявок от муниципальных образований 27 регионов России. Победу Сибаю принесла программа оздоровления коллектива Юго-восточного межрайонного центра «Семья», занявшая второе место в конкурсе.

Награждение авторов лучших проектов состоится 29 ноября в Москве.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев
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