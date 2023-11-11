mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 04:54

Published 11 ноября, 04:54

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Прогноз на 2024 год от Центробанка: больше экономии, меньше потребления

Прогноз на 2024 год от Центробанка: больше экономии, меньше потребления

11 ноября 2023, 04:54
Фото: 1MI
По данным социологов, россияне стали чаще отказываться от дорогих покупок в целях экономии.

Согласно прогнозам аналитиков ЦБ, в грядущем году жители России сократят потребление на 1-2% и перейдут к сберегательной модели поведения. Тем не менее после 2024 года, согласно тому же прогнозу, спрос будет постепенно увеличиваться.

Кроме того, россияне стали чаще отказываться от дорогих покупок в целях экономии. Так, по результатам III квартала 2023 года доля отказавшихся от дорогостоящих покупок, увеличилась до 41%. Доля россиян, решивших сократить расходы на еду, тоже выросла — до 21%.

Что касается сценариев экономии в рамках сокращения расходов на еду и товары первой необходимости, то самыми распространенными моделями поведения стали следующие варианты:

  • переключение на товары со скидками (62%);
  • выбор более дешевых товаров (56%);
  • отказ от некоторых категорий товаров (54%).

Также выросло число тех, кто в целях экономии сократил число походов в магазины (41%), и перешел на покупку собственных торговых марок вместо привычных брендов (36%).

#Экономика#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
Индекс новогоднего стола: насколько подорожало новогоднее застолье в Башкирии
1 декабря, 08:36
В Башкирии хотят купить видеокамеры для защиты военкоматов
Вчера, 06:28
Стало известно количество погибших на рабочих местах в Башкирии
Вчера, 05:17
В Башкирии продолжают дорожать яйца
1 декабря, 06:12
Полиция начала разбирательства в связи с наездом мусоровоза на пенсионера в Уфе
Вчера, 10:59
«ЗОРГЕ. ПРЕМЬЕР» – любуемся новой жемчужиной Уфы
29 ноября, 07:18