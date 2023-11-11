Прогноз на 2024 год от Центробанка: больше экономии, меньше потребления

Posted 11 ноября, 04:54
Published 11 ноября, 04:54
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Согласно прогнозам аналитиков ЦБ, в грядущем году жители России сократят потребление на 1-2% и перейдут к сберегательной модели поведения. Тем не менее после 2024 года, согласно тому же прогнозу, спрос будет постепенно увеличиваться.
Кроме того, россияне стали чаще отказываться от дорогих покупок в целях экономии. Так, по результатам III квартала 2023 года доля отказавшихся от дорогостоящих покупок, увеличилась до 41%. Доля россиян, решивших сократить расходы на еду, тоже выросла — до 21%.
Что касается сценариев экономии в рамках сокращения расходов на еду и товары первой необходимости, то самыми распространенными моделями поведения стали следующие варианты:
Также выросло число тех, кто в целях экономии сократил число походов в магазины (41%), и перешел на покупку собственных торговых марок вместо привычных брендов (36%).