На Шакшинском мосту в Уфе начали монтаж балок

— Монтаж балки осуществляем тремя кранами, строителям приходится работать в стесненных условиях и очень оперативно, так как движение по мосту мы не можем закрывать надолго. Процесс очень ответственный и сложный, требует слаженной работы, — отметил замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов.