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На Шакшинском мосту в Уфе начали монтаж балок

На Шакшинском мосту в Уфе начали монтаж балок

11 ноября 2023, 04:45
Фото: 1MI
В рамках капитального ремонта мостового перехода смонтированы уже четыре балки длиной 24 метра.

Металлические конструкции весом от 18 до 32 тонн доставляют из Тюменской области.

— Монтаж балки осуществляем тремя кранами, строителям приходится работать в стесненных условиях и очень оперативно, так как движение по мосту мы не можем закрывать надолго. Процесс очень ответственный и сложный, требует слаженной работы, — отметил замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов.

Всего на Шакшинском мосту будут смонтированы 28 балок, по 14 на каждом направлении. Из них 16 балок имеют длину 24 метра, а 12 балок — 42 метра.

Напомним, что капитальный ремонт моста завершится в конце февраля 2025 года. Срок службы сооружения составит 50 лет. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Уфа
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