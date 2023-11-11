Башкирия увеличивает экспорт сухого молока

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Только освоив в этом году рынок Поднебесной, мелеузовцы отправили в Китай уже шестую партию продукции переработки молока весом 18 тонн 750 кг. Общий же объем отгруженной с начала года готовой молочной продукции на Восток составил 98 тыс. 637 кг.
Производитель молочной продукции прошел экспортную сертификацию и включен в Реестр экспортёров в ФГИС «Цербер» и Китайскую регистрационную систему CIFER.
Возрастающая частота поставок свидетельствует о заинтересованности китайской стороны к продукции предприятия. А на следующий год мелеузовцы планируют не только увеличить объемы экспорта в Китай, но и расширить географию поставок: достигнуты договоренности о сотрудничестве с Пакистаном и Тайландом.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.