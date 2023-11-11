Башкирия увеличивает экспорт сухого молока

Возрастающая частота поставок свидетельствует о заинтересованности китайской стороны к продукции предприятия. А на следующий год мелеузовцы планируют не только увеличить объемы экспорта в Китай, но и расширить географию поставок: достигнуты договоренности о сотрудничестве с Пакистаном и Тайландом.