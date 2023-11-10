Жителю Подмосковья обменяли 85 млн рублей на фальшивые доллары в российском банке

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Владимирский предприниматель Сергей, генеральный директор компании, решил обменять свои 85 млн рублей на доллары. Для этого он использовал свои связи и нашел человека, который через другого человека, который через еще одного человека, связал его с одним из членов правления банка «Уралсиб». Этот банкир предложил ему выгодный курс обмена, и Сергей согласился на предложение.
В офис главного банка, расположенный на улице Ефремова, предприниматель прибыл 9 ноября. Его путь был упрощен, так как помощник члена правления сопровождал его через охрану с использованием специального пропуска. По прибытии, Сергею были переданы 85 миллионов рублей, которые он передал помощнику.
После некоторого времени помощник вернулся с обильной пачкой банкнот, упакованной в пластиковую обертку. Однако, перед тем как продолжить сделку, помощник попросил Сергея немного подождать, так как требовалась подготовка необходимых документов. Время шло, но помощник все еще не возвращался. Сергей не мог сдержаться и решил проверить доллары. В этот момент он понял, что в обертке лежали фальшивые купюры.
Предприниматель выбежал из кабинета и сразу же направился к службе безопасности, чтобы узнать подробности. Сотрудники банка объяснили Сергею, что так называемый «помощник» не является сотрудником банка, а лишь случайным человеком, арендующим депозитарий. Именно поэтому ему было позволено оформлять пропуски для других людей.