Жителю Подмосковья обменяли 85 млн рублей на фальшивые доллары в российском банке

После некоторого времени помощник вернулся с обильной пачкой банкнот, упакованной в пластиковую обертку. Однако, перед тем как продолжить сделку, помощник попросил Сергея немного подождать, так как требовалась подготовка необходимых документов. Время шло, но помощник все еще не возвращался. Сергей не мог сдержаться и решил проверить доллары. В этот момент он понял, что в обертке лежали фальшивые купюры.