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Жители Уфы пытаются спасти бассейн «Тан» в Уфе

Всё продали, все уволены: снесут ли уфимский бассейн «Тан» и что там будут строить

10 ноября 2023, 05:55
Фото: 1MI

Жители Уфы пытаются спасти бассейн «Тан» в Уфе

В этом году в Уфе вспыхнули несколько скандалов, связанных с застройкой территорий. Один из них — вокруг комплекса «Тан» на ул. Рихарда Зорге.

Бассейн без хлора на опушке леса

История спортивного комплекса «Тан» уходит корнями в советские времена. Тогда на краю леса находился санаторий для работников строительного треста №21. В 1991 году начали строить бассейн, но территорию пришлось продать частным лицам. Бассейн открылся в 2003 году. Рядом с ним в 2019 году соорудили спортивный комплекс.

Впервые беспокойство о будущем бассейна появилось в июле этого года. Управляющая компания «Аркада», которой принадлежит спорткомплекс «Тан», объявила, что абонементы больше продаваться не будут. Новость испугала жителей квартала «Тихая роща». Они объединились в инициативную группу и начали общественную кампанию за сохранение «Тана». По мнению граждан, вслед за отменой абонементов последуют закрытие комплекса и снос под многоэтажную застройку.

Справка

УК «Аркада» принадлежат Гостиный двор, гостиница в центре Уфы, спортивный комплекс «Тан» и одноимённый гостиничный комплекс. Учредителем ООО «Управляющая компания „Аркада“ является ООО „ТДК „Гостиный двор“, большинством уставного капитала которого владеет ООО „Тан“. Фирма аффилирована с Дамиром Мугиновым, по версии Mkset.ru являющимся одним из богатейших людей Башкирии.

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Городские власти попытались успокоить население, говоря о том, что сведений о будущем сносе объекта нет. Но в «Аркаде» дали понять — ведутся переговоры о продаже площадки, в случае успешного завершения дела бассейн будет закрыт.

Общественная кампания началась с петиции на имя главы Башкирии. В ней отмечалось, что бассейн «Тан» — редкое место в городе, где очистка воды происходит без применения хлора. К тому же, это ближайшее место в микрорайоне, доступное простому населению. Автор петиции Галиханов Дамир задавался вопросами: «Куда смотрят 110 депутатов Курултая? Почему в гонке за обогащением группы лиц страдают простые граждане?». Обращение к Радию Хабирову подписали 200 человек.

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Недовольные граждане атаковали соцсети чиновников
Фото: vk.com

Отвечать на эти вопросы пришлось Юрию Коземаслову, начальнику управления главы региона по работе с муниципалитетами. Он сообщил, что в градостроительной документации нет планов и проектов на территорию, в границах которой располагается бассейн «Тан». Также чиновники не имели информации о планируемом строительстве, ремонте или сносе бассейна, потому что он является частной собственностью.

Общественные пространства или жилая застройка?

С новой силой конфликт возобновился в конце октября. Тогда на воротах спортивного комплекса появилось объявление, что он продан, а работа бассейна прекратится с 1 ноября. Информация о том, кому будет принадлежать территория, не разглашается. Неравнодушные жители записали видеообращение, в котором попросили встречи с главой региона и руководством УК «Аркада». Они уверены, что спорткомплекс снесут, потому что сотрудники учреждения уволены, занятия не проводятся.

Подлила масла в огонь новость о том, что на продажу выставлен соседний земельный участок, ранее находившийся в государственной собственности. В объявлении о продаже указано, что участок может использоваться для создания производственной базы.

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Мы обратились к городским властям с просьбой уточнить будущее бассейна и спорткомплекса. В мэрии нам сказали, что на сегодня власти не выдавали разрешений на строительство какого-либо объекта на месте спорткомплекса «Тан». Также нам сообщили, что на начало ноября проекты планировки и межевания территории не разработаны.

В то же время стало известно, что город ищет подрядчика, который сможет создать проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Зорге, Парковой, Шафиева, новой улицей и лесным массивом. В градостроительном задании написано, что эта территория предполагает зоны многоэтажной жилой, общественно-жилой, общественно-деловой застройки, а также природных и озеленённых территорий рекреационного значения и объектов рекреации, спорта, отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения.

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По документам, которые мы изучили, в обозначенную площадь попал и участок с комплексом «Тан». Согласно схеме функционального зонирования, территория спорткомплекса планируется как многофункциональная общественно-деловая зона.

В карте функциональных зон Уфы, являющегося приложением к генеральному плану Уфы до 2042 года, такие земли описываются следующим образом:

«Территории смешанного размещения объектов общественного и жилого назначения с высокой долей нежилого фонда в общей структуре застройки. Территории с преобладанием жилой застройки, в границах которых расположены крупные общественные объекты общегородского значения».

Территория комплекса "Тан" относится к участку, обозначенному индексом 769Территория комплекса "Тан" относится к участку, обозначенному индексом 769
Территория комплекса "Тан" относится к участку, обозначенному индексом 769
Фото: zakupki.gov.ru

Одна из активисток инициативной группы, с которой нам удалось пообщаться, опасается, что название квартала «Тихая роща» перестанет соответствовать реальному положению дел. Она считает, что из-за возможных строительных работ круглые сутки жильцов будет окружать пыль, мусор и шум.

Опасения и домыслы из-за недомолвок

Значит ли это, что район будет застроен многоэтажками, нельзя сказать однозначно. В генплане Уфы обозначена социальная инфраструктура, которая должна быть за улицей Рихарда Зорге к 2042 году. В списке обозначены Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, Республиканский клинический психотерапевтический центр, санаторий «Дуслык», Геронтологический центр «Именлек» и другие. Планируется возведение новых объектов — спортивного комплекса, библиотеки, школы, детского сада.

Тем временем, местные жители продолжают находиться в режиме мучительного ожидания, не зная какое будущее ждет их микрорайон. Имеющей информации они не доверяют, поэтому появляются всевозможные слухи и опасения. Отсутствие четкой и однозначной информации о перспективах спортивного комплекса только разогревает информационное поле вокруг него. Следующим этапом развития ситуации будет обсуждение проектов планировки и межевания.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров
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