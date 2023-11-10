Всё продали, все уволены: снесут ли уфимский бассейн «Тан» и что там будут строить

С новой силой конфликт возобновился в конце октября. Тогда на воротах спортивного комплекса появилось объявление, что он продан, а работа бассейна прекратится с 1 ноября. Информация о том, кому будет принадлежать территория, не разглашается. Неравнодушные жители записали видеообращение, в котором попросили встречи с главой региона и руководством УК «Аркада». Они уверены, что спорткомплекс снесут, потому что сотрудники учреждения уволены, занятия не проводятся.