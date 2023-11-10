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В Уфе вложат 54 млн рублей в ремонт улицы Набережной

В Уфе вложат 54 млн рублей в ремонт улицы Набережной

10 ноября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Заявку на проведение работ опубликовало Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации на сайте государственных закупок.

Ремонту будет подвергнут участок от улицы Современников до Маршала Жукова. Подрядчик будет ответственен за установку 169 люков, ремонт бортовых камней, обустройство тротуаров, обновление дорожного покрытия и нанесение разметки на дороге.

Работы по ремонту должны начаться 20 мая 2024 года и закончаться 16 сентября 2024 года. Для этих целей будет выделено 54 млн рублей: 52,4 млн рублей из республиканского бюджета и 1,6 млн рублей из муниципального.

Ранее Mkset сообщал о строительстве скандальной дороги в столице Башкирии. Речь идёт о строительстве бульвара Давлеткильдеева от улицы Российской до улицы Рудольфа Нуреева. Протяжённость участка составляет 400 метров. Стоимость контракта — 18,3 млн рублей. Расходы оплатит городской бюджет.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Ремонт#Ремонт дорог в Уфе#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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