В Уфе вложат 54 млн рублей в ремонт улицы Набережной

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Ремонту будет подвергнут участок от улицы Современников до Маршала Жукова. Подрядчик будет ответственен за установку 169 люков, ремонт бортовых камней, обустройство тротуаров, обновление дорожного покрытия и нанесение разметки на дороге.
Работы по ремонту должны начаться 20 мая 2024 года и закончаться 16 сентября 2024 года. Для этих целей будет выделено 54 млн рублей: 52,4 млн рублей из республиканского бюджета и 1,6 млн рублей из муниципального.
Ранее Mkset сообщал о строительстве скандальной дороги в столице Башкирии. Речь идёт о строительстве бульвара Давлеткильдеева от улицы Российской до улицы Рудольфа Нуреева. Протяжённость участка составляет 400 метров. Стоимость контракта — 18,3 млн рублей. Расходы оплатит городской бюджет.