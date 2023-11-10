В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации Русланом Хаматовым

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Published Сегодня, 03:20
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В четверг, 9 октября, в уфимском театре «Нур» простились с погибшим в ходе СВО 58-летним Русланом Хаматовым.
По данным администрации Уфы, Руслан Хаматов окончил школу №49, после чего поступил в Уфимский авиационный техникум. В 1984 году он был призван на срочную службу в армию, в апреле 2023 года 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ.
Военнослужащий был командиром отделения эвакуационного взвода обеспечения мотострелкового батальона. Руслан Хаматов погиб 31 октября.