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В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации Русланом Хаматовым

В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации Русланом Хаматовым

10 ноября 2023, 03:20
Фото: 1MI
Церемония прощания с военнослужащим состоялась ранее в здании театра «Нур», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В четверг, 9 октября, в уфимском театре «Нур» простились с погибшим в ходе СВО 58-летним Русланом Хаматовым.

Фото: Пресс-служба администрации Уфы

По данным администрации Уфы, Руслан Хаматов окончил школу №49, после чего поступил в Уфимский авиационный техникум. В 1984 году он был призван на срочную службу в армию, в апреле 2023 года 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ.

Военнослужащий был командиром отделения эвакуационного взвода обеспечения мотострелкового батальона. Руслан Хаматов погиб 31 октября.

#Общество#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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