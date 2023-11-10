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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:41

В Уфе прошли обыски в Евразийском научно-образовательном центре

Интересовались советником Хабирова: в Евразийском НОЦ в Уфе прошли обыски

10 ноября 2023, 08:05
Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

В Уфе прошли обыски в Евразийском научно-образовательном центре

Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

В уфимском офисе Евразийского научного образовательного центра (НОЦ) в четверг, 9 октября, прошли обыски. По информации тг-канала, там изымают документы по госконтрактам, которые ранее были заключены с компанией советника главы республики по науке Руслана Казыханова примерно на 50 миллионов.

По версии силовиков, Казыханов заключал договоры сам с собой, потому что одновременно состоял в правлении Евразийского научного образовательного центра в Уфе. Предварительно, чиновник мог сам завышать цены на госконтракты, которые оплачивались из госбюджета. При этом работы по работы некоторым из них так и не сделаны.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службы МВД по РБ и Следственного комитета республики. Мы опубликуем ответы сразу после получения.

Напомним, ранее главу крупнейшей подрядной организации республики"Башкиравтодор» вместе с сообщниками обвиняют в хищении 91 млн рублей. По версии следствия, компания, с которой заключил контракт «Башкиравтодор», не выполнила обязательства по контракту, а деньги из бюджета были освоены. Что скрывается за деятельностью «Башкиравтодора» и его подрядчика, мы рассказывали ранее.

#Общество#Происшествия#Образование#Обыски#Азамат Нухов
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