Интересовались советником Хабирова: в Евразийском НОЦ в Уфе прошли обыски

По версии силовиков, Казыханов заключал договоры сам с собой, потому что одновременно состоял в правлении Евразийского научного образовательного центра в Уфе. Предварительно, чиновник мог сам завышать цены на госконтракты, которые оплачивались из госбюджета. При этом работы по работы некоторым из них так и не сделаны.