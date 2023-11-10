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В деловую программу ММФ БРИКС+ включили 120 мероприятий

В деловую программу ММФ БРИКС+ включили 120 мероприятий

10 ноября 2023, 12:00
Фото: Пресс-служба ММФ БРИКС+
9–10 ноября в Санкт-Петербурге проходит Международный муниципальный форум БРИКС+. Его участниками стали 7 000 экспертов из 63 государств, в том числе чиновники, бизнесмены, общественные деятели и эксперты.

Как пишет издание Росбалт, порядка 2 тысяч делегатов прибыли из 59 государств, не только входящих в состав БРИКС, но и из других стран, в основном представляющих Азию, Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и СНГ. Основные тематики форума включают развитие IT-отрасли, урбанистику, сотрудничество в гуманитарной сфере, туризм, здравоохранение и другие аспекты развития городской среды.

В общей сложности программой делового форума БРИКС+ запланировано 120 мероприятий, которые обеспечат обмен опытом между представителями государств, бизнес-сообществом, общественными деятелями и экспертами из сотен городов мира.

Международный муниципальный форум БРИКС+ проводится уже в пятый раз и стал ключевой площадкой для формирования интеллектуальной повестки дня в международном муниципальном сообществе. По словам Сергея Черемина, главы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, сходные тенденции в процессе урбанизации способствуют взаимопониманию государств, входящих в состав БРИКС+.

При этом все больше стран выразили желание присоединиться к БРИКС. Именно поэтому в аббревиатуре организации появился знак «плюс». По словам Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ, уже более 25 государств заинтересованы в членстве в этой организации. Он также напомнил, что с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия станут полноправными членами БРИКС, и количество участников организации увеличится с пяти до одиннадцати стран.

На текущий момент на долю БРИКС приходится четверть мирового ВВП, а расширение состава организации сделает ее еще более влиятельной. По прогнозам издания Bloomberg Economics, к 2040 году на страны БРИКС придется порядка половины мирового промышленного производства.

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