В деловую программу ММФ БРИКС+ включили 120 мероприятий

При этом все больше стран выразили желание присоединиться к БРИКС. Именно поэтому в аббревиатуре организации появился знак «плюс». По словам Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ, уже более 25 государств заинтересованы в членстве в этой организации. Он также напомнил, что с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия станут полноправными членами БРИКС, и количество участников организации увеличится с пяти до одиннадцати стран.