Священник рассказал, какие грехи не прощает Бог

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Церковь призывает людей искренне раскаяться, после чего они могут рассчитывать на прощение, однако есть грехи, которые Бог не простит никогда, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На эту тему высказался священник Филипп Ильяшенко, который служит в храме святого Николая в Кузнецкой слободе Москвы. По его словам, самоубийство — один из страшных грехов, за который нет прощения. Отец Филипп объяснил, что Бог может простить различные поступки человека, если он искренне раскаивается. Однако самоубийца не сможет раскаяться, и, следовательно, не получит прощения от Бога.
Священник также заявил, что даже отречение от Бога может быть прощено. Отречение от веры было известно церкви еще с давних времен. Суть покаяния и возможность просить прощения возникли как ответ на вопрос о том, что делать с людьми, которые отказались от Бога из-за гонений и страданий, но после пережитых мук хотят вернуться в лоно церкви. Поэтому любой человек может искренне раскаяться в своих грехах и получить прощение от Господа.