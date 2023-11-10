Священник рассказал, какие грехи не прощает Бог

Священник также заявил, что даже отречение от Бога может быть прощено. Отречение от веры было известно церкви еще с давних времен. Суть покаяния и возможность просить прощения возникли как ответ на вопрос о том, что делать с людьми, которые отказались от Бога из-за гонений и страданий, но после пережитых мук хотят вернуться в лоно церкви. Поэтому любой человек может искренне раскаяться в своих грехах и получить прощение от Господа.