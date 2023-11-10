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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Шатер для елки с «дополненной реальностью» закупают в Башкирии за 3,1 млн

Шатер для елки с «дополненной реальностью» закупают в Башкирии за 3,1 млн

10 ноября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Победителя тендера выберут завтра, 10 ноября, сообщается на портале госзакупок.

Администрация Октябрьского ищет поставщика шатра из светодиодных гирлянд для елки на площади имени Ленина. Согласно сайту госзакупок, начальная цена контракта составляет 3,1 миллиона рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Сама конструкция должна представлять из себя четырехметровый шатер на 16 опорах. У основания шатра должен быть предусмотрен подиум. От новогодней должен будет исходить холодный белый цветом.

Помимо этого, подрядчику нужно будет продумать систему дополненной реальности. Согласно документации, при наведении смартфона или планшета на экранах должны будут появляться анимационные персонажи. Предполагается, что с ними горожане смогут сделать памятные фото и видео.

#Общество#Благоустройство#Госзакупки#Новый год#Администрация#Азамат Нухов
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