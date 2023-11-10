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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Многодетный отец из Уфы погиб в ходе СВО

Семеро детей остались без отца: на СВО погиб уроженец Башкирии

10 ноября 2023, 14:22
Фото: 1MI

Многодетный отец из Уфы погиб в ходе СВО

Новость о гибели бойца из Башкирии, известного под позывным «Бабай», стала известна сегодня, 10 ноября.

В ходе спецоперации на территории погиб житель Демского района Уфы с позывным «Бабай», сообщает издание «Пруфы». Впервые он начал участвовать в СВО еще в 2022 году, и эта третья поездка была для него последней. Согласно источнику, Бабай служил в 21-й мотострелковой бригаде и провел в зоне боевых действий пять месяцев после заключения контракта с Минобороны России.

После отпуска он принял решение вернуться на СВО, но уже в составе одного из башкирских добровольческих батальонов. В итоге, после получения ранения, он вернулся и подписал полугодичный контракт. После восстановления, в сентябре, он вновь вернулся в зону боевых действий и подписал бессрочный контракт с МО РФ.

В июле он дал интервью для группы «Штаб добровольцев РБ» ВКонтакте, где рассказал, что у него семь детей — четыре сына и три дочки. Старшему сыну 25 лет, а самому младшему ребенку всего 7 лет. По его словам, дети спокойно приняли решение отца и даже гордятся им. Он ответил на вопрос о причинах своего решения поехать в зону СВО знаменитой цитатой из фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать».

В интервью также приняла участие супруга военнослужащего, которая рассказала о том, что в Демском военкомате мужчину не хотели принимать на СВО, и поэтому он вынужден был отправиться в Белорецк, где уже заключил контракт.

Ранее Mkset сообщал о гибели уфимца на СВО. 9 октября, в уфимском театре «Нур» простились с погибшим в ходе СВО 58-летним Русланом Хаматовым. Военнослужащий был командиром отделения эвакуационного взвода обеспечения мотострелкового батальона.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Виалина Ахсанова
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