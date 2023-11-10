Семеро детей остались без отца: на СВО погиб уроженец Башкирии

В июле он дал интервью для группы «Штаб добровольцев РБ» ВКонтакте, где рассказал, что у него семь детей — четыре сына и три дочки. Старшему сыну 25 лет, а самому младшему ребенку всего 7 лет. По его словам, дети спокойно приняли решение отца и даже гордятся им. Он ответил на вопрос о причинах своего решения поехать в зону СВО знаменитой цитатой из фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать».