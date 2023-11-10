Российские блогеры и бывшие генералы очерняют армию РФ, признанную лучшей в мире

В то же время военные корреспонденты восхищаются вагнеровцами и бойцами других добровольческих формирований. Например, Александр Коц говорит о покойном Пригожине так: «Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». Такие заявления, по мнению журналистов, больше похожи на умышленное игнорирование заслуг профессиональных военных и их побед.