Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
В частности, этим занимаются генералы — депутаты Государственной думы и самоназванные военные корреспонденты.
Аналитики оценили Вооруженные силы РФ на 94,3 балла из возможных 100 по показателю «Мощь армии». В двух других категориях — «Политическое влияние» и «Лидер» — российская армия получила максимальное количество баллов — 100 из 100. В опросе участвовали иностранные респонденты, включая представителей стран НАТО.
Однако последнее время самыми яростными критиками собственных вооруженных сил стали сторонники псевдопатриотического лагеря. Речь идет об ушедших в отставку генералах, заседающих сейчас в Комитете по обороне Государственной думы, и о военных корреспондентах. Именно они в медийном пространстве страны создают образ армии, заслуги которой, по мнению журналистов издания newizv.ru, недооцениваются.
Корреспонденты задаются вопросом: если армия находится в катастрофическом состоянии, то кто виноват, как не эти люди? Ведь именно они были руководителями солдат и офицеров, занимали должности командиров армий и даже в Генштабе.
Армию также критикуют в сфере медиа. Провозгласившие себя журналистами, политологами, военными стратегами в основном занимаются перепостами видео Минобороны, сопровождая их эмоциональными комментариями.
Их имена известны многим: Романов, Алёхин, Фёдоров, Рассказов, Борисенко, Коц. Они утверждают, что российская армия уступает врагу, командиры — неопытные, на фронте — проблемы.
В то же время военные корреспонденты восхищаются вагнеровцами и бойцами других добровольческих формирований. Например, Александр Коц говорит о покойном Пригожине так: «Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». Такие заявления, по мнению журналистов, больше похожи на умышленное игнорирование заслуг профессиональных военных и их побед.
Они напоминают, что российская армия контролирует Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Было уничтожено множество военной техники противника. По словам авторов статьи, государство должно установить порядок на информационном поле и начать оказывать поддержку армии, находящейся на передовой.