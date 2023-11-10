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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

В Башкирии из пожара в психоневрологическом интернате были спасены 23 человека

«Прятались под кроватями»: в Башкирии потушили пожар в психоневрологическом интернате

10 ноября 2023, 08:27
Фото: МЧС по РБ

В Башкирии из пожара в психоневрологическом интернате были спасены 23 человека

Никто из сотрудников и пациентов медучреждения в результате пожара не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Возгорание произошло на третьем этаже психоневрологического интерната в селе Юмагузино.

Фото: МЧС по РБ

Отмечается, что самостоятельно эвакуировались 114 человек. Другие от страха стояли у окон и прятались под кроватями — их выводили по лестничному маршу с помощью спасательных устройств.

Огонь на 15 квадратных метрах ликвидировали 26 специалистов и 9 единиц техники. Никто не пострадал. Как стало известно позднее, очагом возгорания был диван.

#Общество#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Азамат Нухов#МЧС Башкирии#Пожарные
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