«Прятались под кроватями»: в Башкирии потушили пожар в психоневрологическом интернате

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Возгорание произошло на третьем этаже психоневрологического интерната в селе Юмагузино.
Отмечается, что самостоятельно эвакуировались 114 человек. Другие от страха стояли у окон и прятались под кроватями — их выводили по лестничному маршу с помощью спасательных устройств.
Огонь на 15 квадратных метрах ликвидировали 26 специалистов и 9 единиц техники. Никто не пострадал. Как стало известно позднее, очагом возгорания был диван.