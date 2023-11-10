Пожар на улице Пугачева в Уфе уничтожает два дома: известны подробности

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Уфе на улице Пугачева возник пожар, о чем сегодня, 10 ноября, написали очевидцы в социальных сетях. Они говорят, что пламя становится все сильнее, а по фото и видео с места событий виден густой дым, который простирается на значительное расстояние. Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ с просьбой прокомментировать ситуацию.
«Пожарные МЧС России ликвидируют горение домов по ул. Пугачева в Уфе. Происходит горение одноэтажного бревенчатого дома, огонь частично распространился на соседний дом. Предварительно дома расселенные. На месте 12 огнеборцев и 4 единицы техники.», — прокомментировали в ведомстве.
В пресс-службе МЧС также отметили, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее Mkset сообщал о пожаре в психоневрологическом интернате в Башкирии. Возгорание произошло на третьем этаже психоневрологического интерната в селе Юмагузино. Никто не пострадал. Как стало известно позднее, очагом возгорания был диван.