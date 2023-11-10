Пожар на улице Пугачева в Уфе уничтожает два дома: известны подробности

В Уфе на улице Пугачева возник пожар, о чем сегодня, 10 ноября, написали очевидцы в социальных сетях. Они говорят, что пламя становится все сильнее, а по фото и видео с места событий виден густой дым, который простирается на значительное расстояние. Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ с просьбой прокомментировать ситуацию.