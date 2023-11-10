mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Пожар на улице Пугачева в Уфе уничтожает два дома: известны подробности

Пожар на улице Пугачева в Уфе уничтожает два дома: известны подробности

10 ноября 2023, 12:17
Фото: 1MI
Очевидцы сообщают, что пламя возгорается всё сильнее

В Уфе на улице Пугачева возник пожар, о чем сегодня, 10 ноября, написали очевидцы в социальных сетях. Они говорят, что пламя становится все сильнее, а по фото и видео с места событий виден густой дым, который простирается на значительное расстояние. Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Пожарные МЧС России ликвидируют горение домов по ул. Пугачева в Уфе. Происходит горение одноэтажного бревенчатого дома, огонь частично распространился на соседний дом. Предварительно дома расселенные. На месте 12 огнеборцев и 4 единицы техники.», — прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС также отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее Mkset сообщал о пожаре в психоневрологическом интернате в Башкирии. Возгорание произошло на третьем этаже психоневрологического интерната в селе Юмагузино. Никто не пострадал. Как стало известно позднее, очагом возгорания был диван.

Видео: Тг-канал БашДТП
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Виалина Ахсанова#МЧС Башкирии
Подпишитесь
Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков
Сегодня, 11:17
Всё продали, все уволены: снесут ли уфимский бассейн «Тан» и что там будут строить
Сегодня, 05:55
Интересовались советником Хабирова: в Евразийском НОЦ в Уфе прошли обыски
Сегодня, 08:05
Миллиарды рублей: стало известно сколько мошенники украли у жителей Башкирии денег
Вчера, 08:41
Шатер для елки с «дополненной реальностью» закупают в Башкирии за 3,1 млн
Сегодня, 06:46
Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован
8 ноября, 09:07