Открытие театра кукол, новые пещеры и северное сияние над Башкирией

Многодетная мама из Куюргазинского района Башкирии приняла решение стать добровольцем и отправиться в зону СВО. Об этом сообщил глава района, Юлай Ильясов. Женщина, профессиональный повар, будет заниматься приготовлением пищи на передовой. Во время своей службы она доверяет своих детей заботе своей мамы. Глава района отметил, что добровольцы считают башкирских женщин скромными, но смелыми, и уверены, что они смогут помочь нашим воинам в достижении Победы. Ильясов также пожелал женщине удачи и силы во время ее службы.