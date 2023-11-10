Открытие театра кукол, новые пещеры и северное сияние над Башкирией

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В региональном отделении Русского географического общества сообщили о находке трех новых пещер в Иглинском районе Башкирии. Пещеры получили названия Блохинская (46 метров), Капкан (18 метров) и РО-ТО-Ле (88 метров) и уже официально подтверждены. Местные члены отделения РГО вместе с опытными спелеологами из клуба «ГИПС» произвели увлекательные исследования новых открытий. В итоге, были составлены детальное описание и топографический план каждой из пещер.
В Башкирии потушили пожар в психоневрологическом интернате. Возгорание произошло на третьем этаже психоневрологического интерната в селе Юмагузино. Отмечается, что самостоятельно эвакуировались 114 человек. Другие от страха стояли у окон и прятались под кроватями — их выводили по лестничному маршу с помощью спасательных устройств. Огонь на 15 квадратных метрах ликвидировали 26 специалистов и 9 единиц техники. Никто не пострадал. Как стало известно позднее, очагом возгорания был диван.
Телеграм-канал «КушТау on-line», известный своей антиправительственной риторикой, перестал функционировать. Он начал свою работу в августе 2020 года, во время активной борьбы за шихан Куштау. Вскоре стало ясно, что этот канал становится главным голосом протестного движения в республике, выражающим свою позицию против нынешнего руководства как на местном, так и на федеральном уровне.
Объект недвижимости, который начали возводить 9 лет назад, был успешно завершен в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Жилой комплекс «Белая река» имеет общую площадь более 52 тысяч квадратных метров и включает более 900 квартир. В ближайшие месяцы 426 семей смогут заселиться в этот новый жилой комплекс. В декабре 2020 года ключи от своих квартир в этом ЖК получили 515 дольщиков.
Башкирский государственный театр кукол планируется открыть до конца текущего года. Об этом сообщили представители театра. Реконструкционные работы в культурном учреждении начались в апреле 2022 года. Было выделено 804 миллиона рублей на восстановление здания, возведенного в 1976 году. Планируется завершить благоустройство территории перед театром к 15 ноября.
Премьер-министр Башкирии подписал постановление о регулировании прожиточного минимума на предстоящий год. Согласно новому постановлению, пенсионерам будет необходимо обеспечивать себя на сумму 12 550 рублей в месяц. Детям будет установлен прожиточный минимум в размере 13 340 рублей. Средний прожиточный минимум составит 13 753 рубля, а трудоспособное население сможет обеспечивать себя на сумму 14 991 рубля.
Многодетная мама из Куюргазинского района Башкирии приняла решение стать добровольцем и отправиться в зону СВО. Об этом сообщил глава района, Юлай Ильясов. Женщина, профессиональный повар, будет заниматься приготовлением пищи на передовой. Во время своей службы она доверяет своих детей заботе своей мамы. Глава района отметил, что добровольцы считают башкирских женщин скромными, но смелыми, и уверены, что они смогут помочь нашим воинам в достижении Победы. Ильясов также пожелал женщине удачи и силы во время ее службы.
Детский сад в Ишимбае будет возмещать ущерб за ожоги ребенка. Малыш случайно засунул ногу в радиатор и не смог ее вытащить. Няня пришла на помощь, когда рана уже сильно опухла от ожога. В результате, малыш получил ожог 3-й степени, и ему пришлось пересаживать кожу. Решение о выплате компенсации было принято районным судом, который признал детский сад ответственным за произошедшее. Сумма компенсации составляет 465 тысяч рублей, из которых 430 тысяч рублей предназначены в качестве компенсации за моральный ущерб.
В Сипайлово произошел инцидент, связанный с небезопасным обращением с пиротехникой. Неизвестный человек, решил не проходить мимо детской площадки и бросить на детскую горку какое-то взрывное устройство. Последствия этого поступка оказались крайне неутешительными: громкий взрыв не только испугал бабушек, находившихся рядом, но и вызвал панику среди автомобилистов, находившихся во дворе, что привело к активации сигнализации многих машин.
Полярное сияние преобразило небо Башкирии в захватывающее зрелище. Это удивительное астрофизическое явление, хотя и вполне объяснимо простыми физическими процессами, не перестает вызывать изумление. Вместе с великолепными картинами космоса, оно также может создавать определенные сложности.