Нутрициолог: если есть аллергия на куриные яйца, лучше не есть курятину

Пурин — это вещество, присутствующее в каждой клетке нашего тела, пояснила нутрициолог Ирина Писарева. Оно является составной частью ДНК и РНК. Куриное мясо содержит значительное количество пуринов, а значит, чтобы не было переизбытка, лучше прекратить есть курятину, пишет NEWS.ru.