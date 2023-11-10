Нутрициолог: если есть аллергия на куриные яйца, лучше не есть курятину

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Пурин — это вещество, присутствующее в каждой клетке нашего тела, пояснила нутрициолог Ирина Писарева. Оно является составной частью ДНК и РНК. Куриное мясо содержит значительное количество пуринов, а значит, чтобы не было переизбытка, лучше прекратить есть курятину, пишет NEWS.ru.
Тем не менее, курятина является источником высококачественного белка, который хорошо усваивается организмом. Белок играет важную роль в регенерации клеток и является строительным материалом для тела.
Кроме того, курятина содержит цинк и витамины группы В, которые способствуют укреплению иммунитета.
Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и перед принятием решения об исключении курятины из рациона при нарушении пуринового обмена необходимо проконсультироваться с врачом или нутрициологом.