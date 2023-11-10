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Нутрициолог: если есть аллергия на куриные яйца, лучше не есть курятину

Нутрициолог: если есть аллергия на куриные яйца, лучше не есть курятину

10 ноября 2023, 09:20
Фото: 1MI
Нутрициолог Ирина Писарева поделилась информацией о том, почему при нарушении пуринового обмена лучше воздержаться от курятины.

Пурин — это вещество, присутствующее в каждой клетке нашего тела, пояснила нутрициолог Ирина Писарева. Оно является составной частью ДНК и РНК. Куриное мясо содержит значительное количество пуринов, а значит, чтобы не было переизбытка, лучше прекратить есть курятину, пишет NEWS.ru.

Тем не менее, курятина является источником высококачественного белка, который хорошо усваивается организмом. Белок играет важную роль в регенерации клеток и является строительным материалом для тела.

Кроме того, курятина содержит цинк и витамины группы В, которые способствуют укреплению иммунитета.

Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и перед принятием решения об исключении курятины из рациона при нарушении пуринового обмена необходимо проконсультироваться с врачом или нутрициологом.

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