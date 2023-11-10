«Никуда не взяли»: блогер Башкирская домохозяйка рассказала о своей несбывшейся мечте

На своей странице в Instagram* Шайхлисламова рассказывала о своей поездке в Сибай. По её словам, в городе есть сразу несколько учебных заведений, которые готовят будущих педагогов. Как призналась блогерша, она и сама в молодости поступала в один из местных колледжей.