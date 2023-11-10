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Блогерша башкирская домохозяйка рассказала, кем мечтала стать в молодости

«Никуда не взяли»: блогер Башкирская домохозяйка рассказала о своей несбывшейся мечте

10 ноября 2023, 07:14
Фото: Миляуша Шайхлисламова// VK.com

Блогерша башкирская домохозяйка рассказала, кем мечтала стать в молодости

По мнению блогерши, она могла бы стать хорошим преподавателем и мотиватором для учеников.

Блогерша Миляуша Шайхлисламова также известная как Башкириская домохозяйка поделилась с подписчиками историей о несбывшейся мечте своей юности — стать преподавателем музыки.

На своей странице в Instagram* Шайхлисламова рассказывала о своей поездке в Сибай. По её словам, в городе есть сразу несколько учебных заведений, которые готовят будущих педагогов. Как призналась блогерша, она и сама в молодости поступала в один из местных колледжей.

«Я тоже сюда приезжала и поступала в педколледж, но меня не взяли. Я тоже вообще-то хотела на музыкального учителя учится, а оказалось, что у меня слуха вообще нет и меня не взяли, короче. Никуда меня не взяли, — вспоминает Шайхлисламова.

Спутник Мляуши попытался подбодрить блогершу, напомнив ей о том, что несмотря на то, что её карьера преподавателя музыки не задалась, она все равно получила известность благодаря своему творчеству. Блогерша, в свою очередь, заявила, что из неё бы вышел хороший педагог.

«Кстати, из меня бы вышел хороший педагог. Между прочим, я очень с детьми хорошо лажу. Дети меня любят. Я умею мотивировать людей. Я еще тот мотиватор — дети вообще в восторге от меня, между прочим», — сказала блогерша.

Напомним, ранее о творчестве Шайхлисламовой высказалась руководитель телеканала «Курай» Рита Уметбаева. В частности, та нелестно отозвалась о юмористических роликах блогерши. После этого Шайхлисламова записала эмоциональное видеообращение к подписчикам, где заявила, что ей поступают угрозы, в связи с чем та приняла решение покинуть соцсети. Позднее ситуацию прокомментировала Уметбаева, отметившая, что не могла предположить, что её пост «вызовет такой резонанс у башкирской общественности.

* — (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены),

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#Общество#Культура#Соцсети#Музыка#Азамат Нухов#Блогер#Блог
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