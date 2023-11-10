Нарезаем круги: как привыкнуть к поведению машины на зимней дороге

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Один из полезных советов от эксперта заключается в визуализации. Например, можно представить, что над подголовником висит молоток. Если резко нажать на газ, молоток стукнет по темечку. Главное — снизить скорость и ехать спокойно, пишет Pravda.Ru.
Другое важное правило на зимней дороге — не резко разгоняться и не резко тормозить. Даже опытный водитель не всегда может предсказать, как будет происходить занос и как из него выбраться.
Перед тем, как выезжать на оживленную дорогу, стоит привыкнуть к поведению машины на зимнем покрытии. Для этого можно выбрать безлюдное место с минимальным количеством других участников дорожного движения и попрактиковаться в катании по кругу. Это позволит понять, как происходит занос и как реагировать на него.
В течение лета мы привыкаем к определенным рефлексам на дороге, но зимой обычно «забываем» как правильно ехать. Поэтому очень полезно позволить машине заноситься на безлюдной площадке. Новичку лучше делать это под контролем опытного водителя. Такой опыт поможет быстрее вспомнить, как реагировать на занос и как правильно управлять машиной.
Опытному водителю может хватить одного-двух выездов, чтобы «вспомнить зиму». А новичку стоит серьезно отнестись к тренировкам и не забывать контролировать скорость.