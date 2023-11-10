Нарезаем круги: как привыкнуть к поведению машины на зимней дороге

Перед тем, как выезжать на оживленную дорогу, стоит привыкнуть к поведению машины на зимнем покрытии. Для этого можно выбрать безлюдное место с минимальным количеством других участников дорожного движения и попрактиковаться в катании по кругу. Это позволит понять, как происходит занос и как реагировать на него.