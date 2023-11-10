На винодельческом форуме обсудили перспективы развития отрасли в России

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Организаторами форума выступили Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства РФ. Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.
Центральным вопросом обсуждения стали определение ключевых направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, виноградарство и виноделие в России за последние годы превратились из нишевых отраслей сельского хозяйства в одну из наиболее активно развивающихся. Площади виноградников растут, уровень виноделия повышается, так же как и качество российских вин. Об этом пишет gorod55.
Патрушев подчеркнул, что в прошлом году общая площадь виноградных насаждений превысила 100 тыс. га. В текущем году планируется добавить еще более 5 тыс. га новых виноградников, и с учетом обновления старых насаждений общая площадь достигнет 103 тыс. га. Прогнозируется урожай винограда более 760 тыс. тонн. Кроме того, продолжается стабильный рост объема производства виноматериала.
Министр отметил, что все механизмы госрегулирования и поддержки, включая закон «О вине», ежегодно подтверждают свою эффективность, способствуя балансу на рынке винограда и вина и стимулируя развитие отрасли.
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов подчеркнул важность протекционистских мер, повышения заградительных пошлин и акцизов, которые приносят выгоду отечественным виноделам. Евтухов выделил производство винодельческого оборудования и продвижение российского вина как ключевые аспекты для будущего развития отрасли.
На форуме также было объявлено о предстоящем обсуждении закона, требующего 50% доли российских вин в розничных продажах. Участники подчеркнули важность обсуждения рекламы отечественного вина в СМИ и развития маркетинга российских вин.