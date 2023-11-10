На винодельческом форуме обсудили перспективы развития отрасли в России

Центральным вопросом обсуждения стали определение ключевых направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, виноградарство и виноделие в России за последние годы превратились из нишевых отраслей сельского хозяйства в одну из наиболее активно развивающихся. Площади виноградников растут, уровень виноделия повышается, так же как и качество российских вин. Об этом пишет gorod55.