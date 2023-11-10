На ремонт крыш 100 домов многоэтажных в Башкирии направят 430 млн рублей

Как отметил Хабиров, ранее на эти цели планировалось выделить на эти цели 100 млн рублей, однако позднее сумму решено было увеличить. Это должно будет позволить провести ремонт крыш в в более 100 домах, расположенных в 59 муниципалитетах. В предыдущие два года в Башкирии по этой программе отремонтировали крыши в 62 домах.