На ремонт крыш 100 домов многоэтажных в Башкирии направят 430 млн рублей

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Региональное правительство направит на ремонт крыш в малоэтажных многоквартирных домах 430 млн рублей. Расходы на эти цели были заложены в в бюджет республики на следующий год.
Как отметил Хабиров, ранее на эти цели планировалось выделить на эти цели 100 млн рублей, однако позднее сумму решено было увеличить. Это должно будет позволить провести ремонт крыш в в более 100 домах, расположенных в 59 муниципалитетах. В предыдущие два года в Башкирии по этой программе отремонтировали крыши в 62 домах.
«Несмотря на сложные условия с бюджетом, сформировали расходы на благоустройство и сферу ЖКХ. Могу сказать, что мы все-таки нашли возможность продолжать строить парки в республике, благоустраивать дворы, ремонтировать подъезды, инженерную инфраструктуру», — написал глава республики.