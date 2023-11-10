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На международной выставке-форуме «Россия» прошла свадьба

10 ноября 2023, 16:19
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На международной выставке-форуме «Россия» 10 ноября прошла церемония бракосочетания «День космического масштаба». В павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве свадьбу сыграли амурчане Александр и Алена Андрейченко. Молодожены познакомились на космодроме Восточный.

По словам невесты, вся их жизнь связана с космосом и они очень рады пожениться в таком месте. Алена отметила, что они не получили бы столько впечатлений и внимания, если бы отпраздновали бракосочетание в кругу семьи. Александр сказал, что свадьба прошла еще лучше, чем они планировали. Об этом информирует RT.

Гостями церемонии бракосочетания стали губернатор Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук. Как отметил Орлов, такую свадьбу не каждому удается сыграть. По его словам, глава государства сейчас лично контролирует ход строительства космодрома «Восточный», который является воротами в космос, будущим России.

«Вы работаете в правильном месте, правильной области, а сегодня совершили правильный поступок», — сказал губернатор, обращаясь к молодоженам.

На церемонии молодожены проехались на российском автомобиле AURUS, из которого осмотрели основные достопримечательности выставки «Россия». Кроме того, Александру и Алене для отдыха после свадьбы предоставили номер в партнерском отеле, а комитет по туризму города Москвы организовал для них экскурсию по Москве.

На выставке-форуме «Россия» представляют свои главные достижения все 89 регионов страны. Демонстрируются результаты работы ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Гостей выставки ждут развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений, зарубежных стран. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

#Общество
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