На международной выставке-форуме «Россия» прошла свадьба

По словам невесты, вся их жизнь связана с космосом и они очень рады пожениться в таком месте. Алена отметила, что они не получили бы столько впечатлений и внимания, если бы отпраздновали бракосочетание в кругу семьи. Александр сказал, что свадьба прошла еще лучше, чем они планировали. Об этом информирует RT.