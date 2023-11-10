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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

На дорогах Башкирии в эти выходные пройдут массовые проверки

На дорогах Башкирии в эти выходные пройдут массовые проверки

10 ноября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В Уфе, в ближайшие дни ГИБДД собирается провести интенсивные проверки водителей. Главная цель этих массовых проверок — предотвратить нарушения в области безопасности дорожного движения. Внимание дорожной полиции будет уделено в первую очередь пресечению управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения и не соблюдают правила перевозки детей.

ГИБДД призывает всех быть более внимательными и вежливыми на дорогах. Ведомство настоятельно рекомендует всем использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также отказаться от поездок в состоянии опьянения.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Проверки на дорогах#Проверки водителей#Виалина Ахсанова
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