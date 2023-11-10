На дорогах Башкирии в эти выходные пройдут массовые проверки

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В Уфе, в ближайшие дни ГИБДД собирается провести интенсивные проверки водителей. Главная цель этих массовых проверок — предотвратить нарушения в области безопасности дорожного движения. Внимание дорожной полиции будет уделено в первую очередь пресечению управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения и не соблюдают правила перевозки детей.
ГИБДД призывает всех быть более внимательными и вежливыми на дорогах. Ведомство настоятельно рекомендует всем использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также отказаться от поездок в состоянии опьянения.