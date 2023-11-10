Комик Артур Шамгунов рассказал, как подвергся угрозам после шутки о родной Уфе

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
На своём выступление в Казани, Артур Шамгунов узнал, что часть аудитории приехала из его родной Уфы и решил пошутить об этом. Однако, шутка оказалась неудачной и вызвала негативную реакцию активистов из республики. Они начали угрожать ему расправой.
По словам Шамгунова, он узнал о новости, в которой глава Башкирии приказал мэру украсить город так, чтобы мэр Казани рыдал.
Я читаю это и говорю: «Очень легко сделать так, чтобы мэр Казани рыдал — достаточно сделать его мэром Уфы». Вот сейчас все тут смеются, а тогда после концерта ко мне подошли гости из Башкирии и начали спрашивать за шутку», — рассказал Артур.
Несколько лет спустя история быстро забылась, но друг комика, спортивный комментатор Илья Тагиров, опубликовал на своей страничке в социальной сети отрывок с неудачной шуткой об Уфе.
«Я просыпаюсь утром, у меня сообщений 300 непрочитанных в директе. Я такой: „Наконец-то выстрелил“. А там оскорбления, угрозы, начинает телефон звонить, эта шутка вынудила менеджера уволиться, потому что в контактах был ее номер указан. А так в Башкирии на 2 часа больше, а люди в деревнях встают в 7 утра, то ей начинали звонить с 5 утра. Причем они не разбирались, с кем разговаривают.», — рассказал историю комик.
Через пару недель, в конечном итоге, все забыли об стендап-комике, а спустя два года он оказался в Уфе.