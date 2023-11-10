Комик Артур Шамгунов рассказал, как подвергся угрозам после шутки о родной Уфе

На своём выступление в Казани, Артур Шамгунов узнал, что часть аудитории приехала из его родной Уфы и решил пошутить об этом. Однако, шутка оказалась неудачной и вызвала негативную реакцию активистов из республики. Они начали угрожать ему расправой.