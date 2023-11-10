Диетолог Дюваль поделилась мнением о последствиях несбалансированных диет

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По словам Дюваль, главной ошибкой в выборе питания является неправильный план. Она рекомендует придерживаться сбалансированного рациона, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества для нормальной работы.
«Когда человек длительное время ограничивает себя в еде и, к тому же, выбирает несбалансированную диету, которая исключает важные продукты для организма, то, конечно, это приведет к неизбежным нарушениям. Мы не можем так долго держать организм в строгости. В итоге происходит срыв, а человек начинает переедать», — пояснила эксперт в интервью с Pravda.Ru.
Диетолог отметила, что неправильно говорить «вес возвращается», так как вес не возвращается, а просто накапливается заново из-за увеличения количества потребляемой пищи.