Диетолог Дюваль поделилась мнением о последствиях несбалансированных диет

«Когда человек длительное время ограничивает себя в еде и, к тому же, выбирает несбалансированную диету, которая исключает важные продукты для организма, то, конечно, это приведет к неизбежным нарушениям. Мы не можем так долго держать организм в строгости. В итоге происходит срыв, а человек начинает переедать», — пояснила эксперт в интервью с Pravda.Ru.