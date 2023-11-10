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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Диетолог Дюваль поделилась мнением о последствиях несбалансированных диет

10 ноября 2023, 10:20
Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, почему некоторые диеты приводят к набору лишнего веса.

По словам Дюваль, главной ошибкой в выборе питания является неправильный план. Она рекомендует придерживаться сбалансированного рациона, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества для нормальной работы.

«Когда человек длительное время ограничивает себя в еде и, к тому же, выбирает несбалансированную диету, которая исключает важные продукты для организма, то, конечно, это приведет к неизбежным нарушениям. Мы не можем так долго держать организм в строгости. В итоге происходит срыв, а человек начинает переедать», — пояснила эксперт в интервью с Pravda.Ru.

Диетолог отметила, что неправильно говорить «вес возвращается», так как вес не возвращается, а просто накапливается заново из-за увеличения количества потребляемой пищи.

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