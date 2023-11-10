«Девочка Донбасса»: боевые действия в Мариуполе глазами Ксении Мисюревич

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Множество жертв, разрушенные здания, ужас и страх людей — все напоминало старый военных фильм, но было реальностью, в которой оказались местные жители.
Ксения Мисюревич, шеф-редактор телеканала «Мариуполь 24», поделилась подробностями своего опыта выживания в этот сложный для города период в интервью журналисту, работающему в новых регионах России, Александру Малькевичу для проекта о смелых и мужественных людях освобожденных территорий «Путь домой».
Почему Мариуполь?
Когда перед Ксенией Мисюревич встал вопрос профориентации, она решила, что ее призвание — журналистика. Несмотря на уговоры отца, в качестве образовательного поприща юная аполитичная девушка выбрала учебное заведение не в родном Донецке, а Мариупольский государственный университет (МГУ).
Первые два года студенческой жизни прошли благополучно. Ксения жила в общежитии и успела начать профессиональный путь на местном телевидении, проводя утренние эфиры. Но в один день все изменилось.
«Переломная дата»
День 24 февраля 2022 года — «переломная дата» для многих людей, в том числе и для Ксении Мисюревич. «Я хотела проснуться 24 февраля утром, чтобы оплатить доставку цветов для мамы, потому что у моей мамы день рождения 24 февраля! — делится журналистка. — Открываю соцсеть, чтобы оплатить, и читаю новости, что начались обстрелы».
Молодая девушка, как и большинство, мыслила оптимистично, ожидая, что через неделю все закончится, но в итоге оказалась «заложницей» своего общежития на месяц. «Через три дня отключили свет, еще через неделю отключили газ, затем отключили воду. Ты живешь без ничего! — вспоминает Ксения и проводит аналогию с новорожденным, — Как ты родился, предан только Богу, у тебя нет ничего».
Боевики «Азова» (террористическая организация, запрещенная в РФ) превратили Мариупольский университет в склад оружия и морг. Учебники и научные работы пустили на бытовые нужды. (Источник: https://news-kiev.ru/society/2022/12/29/84847.html).
По словам девушки, в общежитии было около 100 человек, вынужденных принять условия выживания: одноразовое питание из запасов круп и консервов (включая оставшиеся продукты уехавших жителей), приготовление пищи на буржуйке после многочасовой очереди, сон в куртках и сапогах, использование воды только в крайних случаях.
«По законам Донецкой Народной Республики, по законам Донбасса — чем ниже, тем лучше»
Ксения не понаслышке знает, что в такой обстановке чем ниже этаж проживания, тем безопаснее, но холод оказался страшнее снарядов. Располагаясь на третьем этаже, девушка решила, что риски для жизни не так высоки. «Все ребята спали в подвале. Я сказала, что в подвале спать не буду, потому что я просто умру прям там, в этом подвале, если не от снаряда, то от холода умру», — рассказывает «девочка Донбасса».
«Мы ждали прихода российской армии»
Спустя почти месяц заточения, 22 марта, молодыми людьми, включая Ксению, было принято решение выйти из здания. В этот день, как вспоминает журналистка, в соседнее общежитие прилетела ракета «Точка-У» (советский тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения живой силы и бронированной техники; ракета управляется на всей траектории, дальность ее полета — 120 км).
«Было очень-очень страшно… Мы выходили, везде грохочет, везде идет дым, везде слышны залпы, прилеты…звуки авиации… как в военных фильмах про Великую Отечественную войну или Первую мировую! Все в дыму, ты идешь, у тебя по пути трупы, не накрытые, накрытые коврами», — делится Ксения жуткими кадрами того дня из своей памяти. Перейдя «Проспект Мира, проспект Ленина», студенты увидели «машины с буквой Z». «Мы поняли, что все, мы на территории, которая подконтрольна российской армии, и мы уже идем домой», — рассказывает молодая журналистка.
«Если ты не интересуешься политикой, политика заинтересуется тобой»
И Ксения Мисюревич испытала это на себе, пройдя путь от работы на местном украинском телевидении до шеф-редактора российского телеканала «Мариуполь 24», созданного в 2022 году. Прежде чем занять важную управляющую должность, журналистка прошла все этапы становления, быстро училась и продвигалась по карьерной лестнице.
Но без большой порции негатива со стороны общества не обошлось. «У нас канал запустился 1 сентября. Я приехала, и как только вышли первые сюжеты с моим лицом, я думала, что в психушку попаду! Такой шквал хейта на меня никогда в жизни не сыпался во всех соцсетях», — делится Ксения. Ненависть и угрозы до сих пор преследуют девушку, но она не сдается и продолжает работу по своему призванию.
Утренние эфиры сменились на новостные программы
«Я вообще раньше не работала в новостях — я была ведущей утреннего шоу, мне пришлось научиться. Если я выбрала этот путь, я вернулась в Мариуполь, значит, я готова! Я готова пахать там 24/7», — говорит журналистка.
От своей работы Ксения получает истинное удовольствие и не замечает ни трудностей в этом деле, ни опасности. Так, одним из самых «интересных», по мнению девушки, проектов была съемка документального короткометражного фильма на «Азовстали». «Это был мой первый большой авторский проект», — рассказывает Ксения Мисюревич. Во время работы над фильмом девушка лично посетила известное предприятие, окунулась в его «атмосферу» и бесстрашно погрузилась в историю произошедших событий.
Удивительные люди Донбасса
Все мы продолжение наших родителей. Ксения Мисюревич гордится своим отцом, отдавшим жизнь за свою Родину. И нет ничего странного в том, что девушка решила находиться и делать свое дело на родной земле.
«Он очень любил свой край, он не хотел никуда никогда уезжать. Он очень любил эти
степи, этих людей, шахты. Он обожал свою землю! Как я могу теперь куда-то уехать? Если он отдал свою жизнь за эту землю!» — говорит Ксения о своем отце.
Путь домой девочки Донбасса
Семейные ценности имеют для Ксении Мисюревич немаловажное значение. И путь домой она воспринимает как возможность свободно ездить к свои родным и близким в разные города нашей большой страны, видеть, как растут ее младшие брат и сестра.
Преодолев страшные испытания, Ксения стала только сильнее. Сегодня она продолжает строить мирную жизнь в Мариуполе и никого не боится.