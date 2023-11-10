Детский мир на окраине Великого Новгорода

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Как преобразить окраину?
После постройки новых жилых комплексов на северной окраине Великого Новгорода, в районе Колмово, остро встал вопрос о современном детском садике. Чтобы новгородцам не приходилось возить малышей с периферии в другие части города, в 2021 году у детского сада № 83 построили третий корпус.
Новый сад создан по всем стандартам для обеспечения комфорта своим 190 воспитанникам, а родителям — возможности спокойно работать.
Как дети видят будущее?
Что такое комфорт и каким должен быть современный детский сад, ответили сами маленькие обитатели нового учреждения.
«В детском саду дети понимают, что хорошо, а что плохо», — будущий философ Коля выдает очень глубокие мысли.
«Всё должно быть очень красиво», — раскрывает свою природную тягу к эстетике Лера.
«В будущем должны сделать летающие машины», — сходятся во мнении подружки Аня и Ева.
«Не только детский сад, а весь город будет наполнен любовью», — делится не по годам правильными мыслями Милана.
Развитие с разных ракурсов
Особые потребности детей с ограниченными возможностями тут учли уже на стадии проекта. Образовательные программы созданы таким образом, чтобы все ребята, независимо от возможностей, могли наслаждаться пребыванием в садике.
В садике действует клуб «Морские звездочки», где безопасно прививают любовь к плаванию. «Говоруша» и «Болтунишка», где проходят логопедические занятия. Есть программы «Английский малышам», «Игры с элементами спорта», а также «Футбол» для детей 3-7 лет.
Группы оснащены самыми новыми игрушками и материалами. Делается это для того, чтобы дети с удовольствием ходили в детский сад и стремились сюда вернуться. Каждое утро дети принимают участие в утреннем приветствии, эмоционально заряжаясь на весь день.
В саду регулярно проводят встречи с интересными людьми — ветеранами, представителями разных профессий. Это обогащает представления детей об окружающем мире, развивает их познавательный интерес и навыки коммуникации.
Достойное место в стране
Детский сад № 83 — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.
С 2019 года в Новгородской области построили пять школ и восемь детских садов почти на три тысячи мест для детей разных возрастов. Образовательные успехи выражаются в том, что область входит в топ-5 регионов России с самым высоким средним баллом ЕГЭ при зачислении на бюджетное обучение, уступая только таким гигантам как Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.