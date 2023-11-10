Блохинская, Капкан, РО-ТО-Ле: новые имена на карте пещер Башкирии

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В региональном отделении Русского географического общества сообщили, что в Иглинском районе Башкирии были обнаружены и открыты три новые пещеры. Названия этих пещер — Блохинская (46 метров), Капкан (18 метров) и РО-ТО-Ле (88 метров) — были утверждены. Местные члены отделения РГО и спелеологи клуба «ГИПС» провели исследования новых пещер.
После этого, члены экспедиции составили детальное описание и топографический план всех найденных пещер. Затем, они зарегистрировали эти пещеры в федерации спелеологии и спелеотуризма Республики Башкортостан, где получили официальное свидетельство о регистрации.
Ранее Mkset сообщал, что новую подводную пещеру удалось обнаружить в источнике Кургазак. Несколько раз в водоеме выпускали декоративных рыб — карпов-кои, однако они каждый раз исчезали без следа. Сотрудники курорта подозревали, что кто-то вылавливает рыбу, поэтому устанавливали фотоловушки. Однако, выяснилось, что все это время рыбы скрывались в пещере под водой.