Блохинская, Капкан, РО-ТО-Ле: новые имена на карте пещер Башкирии

Ранее Mkset сообщал, что новую подводную пещеру удалось обнаружить в источнике Кургазак. Несколько раз в водоеме выпускали декоративных рыб — карпов-кои, однако они каждый раз исчезали без следа. Сотрудники курорта подозревали, что кто-то вылавливает рыбу, поэтому устанавливали фотоловушки. Однако, выяснилось, что все это время рыбы скрывались в пещере под водой.