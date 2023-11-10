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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Бассейн, польская техника и райский сад: как выглядит дом за 100 млн рублей под Уфой

Бассейн, польская техника и райский сад: как выглядит дом за 100 млн рублей под Уфой

10 ноября 2023, 13:27
Фото: Avito.ru
Объявление о продаже роскошного особняка в Уфимском районе появилась ранее на площадке Avito. Цена внушительная — 100 млн рублей. Смотрим, что за эту сумму получат новые владельцы дома.

Дом

Согласно документам площадь трехэтажного дома составляет 579,8 кв м, при этом подчеркивается, что здесь не учтен бассейн чашей 3 на 9 метра. В доме пять комнат. Подчеркивается, что для ухода за территорий новым владельцам останется снегоуборочная машина и две газонокосилки (ручная и тележка).

Бассйен в доме выглядит внушительно Бассйен в доме выглядит внушительно
Бассйен в доме выглядит внушительно
Фото: Avito.ru

Как сообщается на сайте, дом построен из поризованного «блока максимальной толщины и теплоизоляции». В объявлении отмечается, что материал рассчитан на «самые холодные зимы». Наружная отделка дома — клинкерный кирпич, на крыше — мягкая черепица.

Отдельно автор отмечает расположение дома и обещает, что дорога от него до центра Уфы составит не более 15 минут.

Участок

А вот и те самые хозблок и теплицы, о которых говорилось в объявлении А вот и те самые хозблок и теплицы, о которых говорилось в объявлении
А вот и те самые хозблок и теплицы, о которых говорилось в объявлении
Фото: Avito.ru

Площадь участка составляет 30 соток. На территории участка имеется хозблок и две теплицы. В теплицах, как отмечает владелец, проведён автополив. Снегоуборочная машина, газонокосилки (ручная и тележка).

Коммуникации

Среди прочих достоинств дома владелец выделяет многосупенчатую подготовку подачи воды с запасом соли на шесть месяцев и дополнительным обратным осмосом на питьевую воду. Канализационная система в доме индивидуальная. Помимо этого, имеется система подготовки воды для бассейна. Горячее водоснабжение и отопление регулируется дистанционно, постоянное отслеживание параметров в режиме онлайн ведется на сайте Тепломонитор. В доме три стабилизатора напряжения на вводе электричества.

Прочие удобства

На подъезде к дому установлены автоматические откатные ворота. Калитка на электроприводе, открывается из дома с панели видеонаблюдения.

В доме светло и просторно В доме светло и просторно
В доме светло и просторно
Фото: Avito.ru

Владелец отмечает, что вся имеющаяся в доме мебель достанется новым хозяевам. В том числе кровати с ортопедическими матрасами, шкафы, тумбы, комоды, туалетные столики, столы, стулья из натурального массива. В доме также предусмотрены система хранения вещей — гардеробные и кладовые укомплектованы стеллажами.

Бытовая техника и электроника

В доме установлены стиральная и сушильная машины Miele (на официальном сайте цены на технику стартуют от 135 980 руб. и 150 650 руб. соответственно). На кухне новых хозяев ждут духовой шкаф, варочная индукционная панель, посудомоечная машина, холодильник и морозильная камера Liebherr. В спальнях, гостиной и столовой имеются кондиционеры.

За обеденным столом могут собраться до восьми персон За обеденным столом могут собраться до восьми персон
За обеденным столом могут собраться до восьми персон
Фото: Avito.ru

Для летнего отдыха в доме есть мебель для террасы (и соответственно терраса), лежак и мангал. На территории участка высажены фруктовые деревья и кустарники: яблони, груши, вишня, малина, черная смородина, крыжовник, жимолость, туи.

Стены украшает лепнина Стены украшает лепнина
Стены украшает лепнина
Фото: Avito.ru

Коммуникации

Среди прочих достоинств дома владелец выделяет многосупенчатую подготовку подачи воды с запасом соли на шесть месяцев и дополнительным обратным осмосом на питьевую воду. Канализационная система в доме индивидуальная. Помимо этого, имеется система подготовки воды для бассейна. Горячее водоснабжение и отопление регулируется дистанционно, постоянное отслеживание параметров в режиме онлайн ведется на сайте Тепломонитор. В доме три стабилизатора напряжения на вводе электричества.

Прочие удобства

На подъезде к дому установлены автоматические откатные ворота. Калитка на электроприводе, открывается из дома с панели видеонаблюдения.

Интерьер ванной перекликается с другими комнатами Интерьер ванной перекликается с другими комнатами
Интерьер ванной перекликается с другими комнатами
Фото: Avito.ru
В одной из спален владелец поклеил необычные обои В одной из спален владелец поклеил необычные обои
В одной из спален владелец поклеил необычные обои
Фото: Avito.ru
#Азамат Нухов
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