Бассейн, польская техника и райский сад: как выглядит дом за 100 млн рублей под Уфой

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Согласно документам площадь трехэтажного дома составляет 579,8 кв м, при этом подчеркивается, что здесь не учтен бассейн чашей 3 на 9 метра. В доме пять комнат. Подчеркивается, что для ухода за территорий новым владельцам останется снегоуборочная машина и две газонокосилки (ручная и тележка).
Как сообщается на сайте, дом построен из поризованного «блока максимальной толщины и теплоизоляции». В объявлении отмечается, что материал рассчитан на «самые холодные зимы». Наружная отделка дома — клинкерный кирпич, на крыше — мягкая черепица.
Отдельно автор отмечает расположение дома и обещает, что дорога от него до центра Уфы составит не более 15 минут.
Площадь участка составляет 30 соток. На территории участка имеется хозблок и две теплицы. В теплицах, как отмечает владелец, проведён автополив. Снегоуборочная машина, газонокосилки (ручная и тележка).
Среди прочих достоинств дома владелец выделяет многосупенчатую подготовку подачи воды с запасом соли на шесть месяцев и дополнительным обратным осмосом на питьевую воду. Канализационная система в доме индивидуальная. Помимо этого, имеется система подготовки воды для бассейна. Горячее водоснабжение и отопление регулируется дистанционно, постоянное отслеживание параметров в режиме онлайн ведется на сайте Тепломонитор. В доме три стабилизатора напряжения на вводе электричества.
На подъезде к дому установлены автоматические откатные ворота. Калитка на электроприводе, открывается из дома с панели видеонаблюдения.
Владелец отмечает, что вся имеющаяся в доме мебель достанется новым хозяевам. В том числе кровати с ортопедическими матрасами, шкафы, тумбы, комоды, туалетные столики, столы, стулья из натурального массива. В доме также предусмотрены система хранения вещей — гардеробные и кладовые укомплектованы стеллажами.
В доме установлены стиральная и сушильная машины Miele (на официальном сайте цены на технику стартуют от 135 980 руб. и 150 650 руб. соответственно). На кухне новых хозяев ждут духовой шкаф, варочная индукционная панель, посудомоечная машина, холодильник и морозильная камера Liebherr. В спальнях, гостиной и столовой имеются кондиционеры.
Для летнего отдыха в доме есть мебель для террасы (и соответственно терраса), лежак и мангал. На территории участка высажены фруктовые деревья и кустарники: яблони, груши, вишня, малина, черная смородина, крыжовник, жимолость, туи.
Среди прочих достоинств дома владелец выделяет многосупенчатую подготовку подачи воды с запасом соли на шесть месяцев и дополнительным обратным осмосом на питьевую воду. Канализационная система в доме индивидуальная. Помимо этого, имеется система подготовки воды для бассейна. Горячее водоснабжение и отопление регулируется дистанционно, постоянное отслеживание параметров в режиме онлайн ведется на сайте Тепломонитор. В доме три стабилизатора напряжения на вводе электричества.
На подъезде к дому установлены автоматические откатные ворота. Калитка на электроприводе, открывается из дома с панели видеонаблюдения.