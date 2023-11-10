Бассейн, польская техника и райский сад: как выглядит дом за 100 млн рублей под Уфой

Согласно документам площадь трехэтажного дома составляет 579,8 кв м, при этом подчеркивается, что здесь не учтен бассейн чашей 3 на 9 метра. В доме пять комнат. Подчеркивается, что для ухода за территорий новым владельцам останется снегоуборочная машина и две газонокосилки (ручная и тележка).