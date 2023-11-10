12 лет в колонии: известна судьба уфимца напавшего на полицейского

Полиция была вызвана соседями. Прибыв на место происшествия, подозреваемый схватил штакетник с гвоздем, стеклянную бутылку и начал угрожать полицейским. Несмотря на повторные требования оставить оружие и следовать за ними, мужчина, размахивая штакетником, продолжал угрожать и двигаться в сторону полицейских. После предупредительного выстрела в воздух полиция прибегла к использованию служебного оружия, что привело к огнестрельному ранению мужчины. Однако, до этого он успел ударить одного из сотрудников штакетником по голове.