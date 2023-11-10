12 лет в колонии: известна судьба уфимца напавшего на полицейского

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
52-летний уфимец был признан виновным в убийстве мужчины, угрозе убийством его сожительнице и применении насилия в отношении представителей власти. Следственный отдел по Калининскому району г. Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан собрал достаточные доказательства, которые суд признал достоверными. В результате, местный житель был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105, 119 и 318 УК РФ.
Напомним, конфликт произошел вечером 22 марта на кухне у погибшего. Мужчины распивали спиртные напитки, в соседней комнате вместе с ребенком находилась супруга потерпевшего. В ходе застолья женщина сделала им замечание, после чего подозреваемый схватил нож и ранил ее в руку, а после нанес смертельное ранение ее мужу. Нашли злоумышленника около дома, где все и случилось.
Полиция была вызвана соседями. Прибыв на место происшествия, подозреваемый схватил штакетник с гвоздем, стеклянную бутылку и начал угрожать полицейским. Несмотря на повторные требования оставить оружие и следовать за ними, мужчина, размахивая штакетником, продолжал угрожать и двигаться в сторону полицейских. После предупредительного выстрела в воздух полиция прибегла к использованию служебного оружия, что привело к огнестрельному ранению мужчины. Однако, до этого он успел ударить одного из сотрудников штакетником по голове.
В суде он признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако, приговор в законную силу не вступил.