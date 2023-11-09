Заболевание Хабирова, худшие санатории Башкирии и долгострой в Уфе

Перестал работать телеграм-канал, известный резкой антиправительственной риторикой. «КушТау on-line» начал вещание в августе 2020 года во время борьбы за шихан Куштау. Спустя некоторое время он стал рупором протестных кампаний в республике, занимая позицию против нынешней администрации и федерального правительства.