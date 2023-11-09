Заболевание Хабирова, худшие санатории Башкирии и долгострой в Уфе

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Глава Башкирии ушёл на самоизоляцию из-за ковида. Он попал в сотню граждан Башкирии, подхвативших коронавирус за минувшие сутки. Но от работы чиновника никто не освобождал — свои обязанности он будет выполнять дистанционно.
Наш корреспондент рассказал о худших санаториях Башкирии. Отсутствие развлечений для детей, неразговорчивый персонал, доплата за просмотр телевизора — в нашем сюжете.
Долгострой им. Кирилла Бадикова наконец-то открылся в Кузнецовском Затоне. Скоро 900 квартир заселят обманутые дольщики, которые профинансировали стройку 9 лет назад.
Перестал работать телеграм-канал, известный резкой антиправительственной риторикой. «КушТау on-line» начал вещание в августе 2020 года во время борьбы за шихан Куштау. Спустя некоторое время он стал рупором протестных кампаний в республике, занимая позицию против нынешней администрации и федерального правительства.
В 2024 году в Уфе состоится форум регионов России и Казахстана. Событие анонсировал Владимир Путин на аналогичном мероприятии в Костанае.