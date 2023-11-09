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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

Вместе с Хабировым в Башкирии ковидом заболели сотни человек

9 ноября 2023, 10:46
Фото: 1MI

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

За последние дни фиксируется рост числа заболевших.

За сутки в Башкирии коронавирусом заболели 122 человека. Об этом в информационной сводке рассказал Минздрав Башкирии.

С начала пандемии в республике заболели 375 203 человека, а погибло 6 111 граждан.

Коронавирусную инфекцию подхватил и Радий Хабиров. Сообщается, что глава региона ушёл на самоизоляцию.

Радий Хабиров ушел на самоизоляцию
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Ранее из-за сложной ситуации масочный режим ввели в правительстве региона. А глава Роспотребнадзора рассказала, что думает о новой вакцинации.

#Общество#Коронавирус COVID-19#Минздрав#Новости Башкирии#Здоровье#Идэль Гумеров
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