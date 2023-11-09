Вместе с Хабировым в Башкирии ковидом заболели сотни человек

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
За сутки в Башкирии коронавирусом заболели 122 человека. Об этом в информационной сводке рассказал Минздрав Башкирии.
С начала пандемии в республике заболели 375 203 человека, а погибло 6 111 граждан.
Коронавирусную инфекцию подхватил и Радий Хабиров. Сообщается, что глава региона ушёл на самоизоляцию.
Ранее из-за сложной ситуации масочный режим ввели в правительстве региона. А глава Роспотребнадзора рассказала, что думает о новой вакцинации.