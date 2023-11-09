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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В центре Уфы вырубили деревья на трёх улицах

Власти объяснили вырубку деревьев в центре Уфы дизайном

9 ноября 2023, 10:37
Фото: 1MI

В центре Уфы вырубили деревья на трёх улицах

Взамен мэрия обещает высадить яблони.

В Уфе под корень вырублены деревья, украшавшие центр города. В мэрии объяснили, в чём дело.

На вырубленные деревья обратили внимание жители Уфы. Они заметили, что без насаждений остались улицы Коммунистическая, Чернышевского, Бессонова. Предупреждений об уничтожении крупномеров власти не давали.

В городской администрации деревья посчитали аварийными и потерявшими декоративны вид. Также там сослались на несчастные случаи, когда из-за падающих деревьев наносится ущерб имуществу граждан.

Взамен власти обещают посадить новые деревья. Например, на Бессонова собираются высадить декоративные яблони породы Royalty. По мнению мэрии, «сорт имеет красивый пурпурный окрас», а в период цветения красные цветы органично впишутся в городской ландшафт.

Когда и какие деревья высадят на Коммунистической и Чернышевского, неизвестно.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал «формовкой» меры, предпринимаемые службами по избавлению от аварийных деревьев.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров
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