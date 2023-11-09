Власти объяснили вырубку деревьев в центре Уфы дизайном

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Уфе под корень вырублены деревья, украшавшие центр города. В мэрии объяснили, в чём дело.
На вырубленные деревья обратили внимание жители Уфы. Они заметили, что без насаждений остались улицы Коммунистическая, Чернышевского, Бессонова. Предупреждений об уничтожении крупномеров власти не давали.
В городской администрации деревья посчитали аварийными и потерявшими декоративны вид. Также там сослались на несчастные случаи, когда из-за падающих деревьев наносится ущерб имуществу граждан.
Взамен власти обещают посадить новые деревья. Например, на Бессонова собираются высадить декоративные яблони породы Royalty. По мнению мэрии, «сорт имеет красивый пурпурный окрас», а в период цветения красные цветы органично впишутся в городской ландшафт.
Когда и какие деревья высадят на Коммунистической и Чернышевского, неизвестно.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал «формовкой» меры, предпринимаемые службами по избавлению от аварийных деревьев.