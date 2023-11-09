mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Башкирии хотят приватизировать государственное предприятие

Власти Башкирии собираются передать в частные руки фирму, обслуживающую правительство

9 ноября 2023, 11:14
Фото: 1MI

В Башкирии хотят приватизировать государственное предприятие

Когда-то заказчиком организации была администрация президента.

Правительство Башкирии планирует приватизировать государственное предприятие «Центр информационно-коммуникационных технологий». Постановление об этом появилось на сайте правовой информации.

ГУП «ЦИКТ» занимается информационным обслуживанием органов власти, самоуправления, социальных учреждений. На сайте организации написано, что клиентами её являлась администрация президента Башкирии. Сотрудники предприятия внедряют электронный документооборот, консультируют в области IT, администрируют серверы.

Башкирия попала в список самых «деприватизированных» регионов
Узнать подробнее

Сейчас организация принадлежит министерству земельного имущества. Её директором является Алексей Скатов. В последние несколько лет предприятие убыточно — в прошлом году убыток составил 16 млн рублей. И это несмотря на то, что центр часто участвует в госконтрактах — с 2012 года он являлся поставщиком в 257 сделках на общую сумму 562,3 млн рублей. В числе заказчиков — министерство цифрового развития, ликвидированное министерство коммуникаций и связи, «Ростелеком», администрация Салавата и Белебеевская районная больница.

Стоимость фондов, которые должен отдать предприниматель за покупку предприятия, составляет 304 717 000 рублей.

Ранее правительство Башкирии объявило о планах избавиться от весового завода в Иглино, Фонда жилищного строительства и других предприятий.

#Общество#Экономика#Правительство Башкирии#Новости Башкирии#Приватизация#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Миллиарды рублей: стало известно сколько мошенники украли у жителей Башкирии денег
Сегодня, 08:41
Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован
Вчера, 09:07
Радий Хабиров ушел на самоизоляцию
Сегодня, 04:44
Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня: кого это коснется
Сегодня, 03:55
«Чистотой там и не пахнет»: что говорят о худших санаториях Башкирии
Сегодня, 09:34
Туманное утро и дождливый день: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели
Сегодня, 03:36