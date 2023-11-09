Власти Башкирии собираются передать в частные руки фирму, обслуживающую правительство

Сейчас организация принадлежит министерству земельного имущества. Её директором является Алексей Скатов. В последние несколько лет предприятие убыточно — в прошлом году убыток составил 16 млн рублей. И это несмотря на то, что центр часто участвует в госконтрактах — с 2012 года он являлся поставщиком в 257 сделках на общую сумму 562,3 млн рублей. В числе заказчиков — министерство цифрового развития, ликвидированное министерство коммуникаций и связи, «Ростелеком», администрация Салавата и Белебеевская районная больница.