Власти Башкирии собираются передать в частные руки фирму, обслуживающую правительство

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Правительство Башкирии планирует приватизировать государственное предприятие «Центр информационно-коммуникационных технологий». Постановление об этом появилось на сайте правовой информации.
ГУП «ЦИКТ» занимается информационным обслуживанием органов власти, самоуправления, социальных учреждений. На сайте организации написано, что клиентами её являлась администрация президента Башкирии. Сотрудники предприятия внедряют электронный документооборот, консультируют в области IT, администрируют серверы.
Сейчас организация принадлежит министерству земельного имущества. Её директором является Алексей Скатов. В последние несколько лет предприятие убыточно — в прошлом году убыток составил 16 млн рублей. И это несмотря на то, что центр часто участвует в госконтрактах — с 2012 года он являлся поставщиком в 257 сделках на общую сумму 562,3 млн рублей. В числе заказчиков — министерство цифрового развития, ликвидированное министерство коммуникаций и связи, «Ростелеком», администрация Салавата и Белебеевская районная больница.
Стоимость фондов, которые должен отдать предприниматель за покупку предприятия, составляет 304 717 000 рублей.
Ранее правительство Башкирии объявило о планах избавиться от весового завода в Иглино, Фонда жилищного строительства и других предприятий.