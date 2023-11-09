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Власти Башкирии дали прогноз демографической ситуации в Башкирии

Власти Башкирии дали прогноз демографической ситуации в Башкирии

9 ноября 2023, 06:42
Фото: 1MI
На заседании комитета Курултая 8 ноября Айрат Фахретдинов, первый замминистра экономического развития, представил прогноз по продолжительности жизни, рождаемости и смертности в Башкирии в ближайшие годы.

В 2024 году ожидается, что количество родившихся на 1 000 человек населения составит 10,1, а в 2025 году — 9,8. Снижение продолжится и в 2026 году, где прогнозируется 9,5 новорожденных на 1 000 жителей.

Касательно смертности, в 2024–2025 годах ожидается увеличение коэффициента до 11,9 умерших на 1 000 жителей, а в 2026 году составит 11,8.
В 2025 году ожидается увеличение базовой прогнозной продолжительности жизни с 72,60 лет в 2024 году до 73,91 лет.

Ранее Mkset сообщал о данных средней продолжительности жизни в Башкирии. Так, в 2022 году продолжительность жизни будет составляла 72,98 года. Однако, стоит отметить, что есть заметные различия в продолжительности жизни у мужчин и женщин. В прошлом году продолжительность жизни мужчин составляла 67,76 года, в то время как у женщин она достигла 78,25 года. Это приводит к разнице в 10,49 лет между полами.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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