Власти Башкирии дали прогноз демографической ситуации в Башкирии

Ранее Mkset сообщал о данных средней продолжительности жизни в Башкирии. Так, в 2022 году продолжительность жизни будет составляла 72,98 года. Однако, стоит отметить, что есть заметные различия в продолжительности жизни у мужчин и женщин. В прошлом году продолжительность жизни мужчин составляла 67,76 года, в то время как у женщин она достигла 78,25 года. Это приводит к разнице в 10,49 лет между полами.