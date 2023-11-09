В Уфе участок скандальной дороги построят за 18,3 млн рублей

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Определился подрядчик IV этапа I очереди строительства улицы Рудольфа Нуреева.
Речь идёт о строительстве бульвара Давлеткильдеева от улицы Российской до улицы Рудольфа Нуреева. Протяжённость участка составляет 400 метров. Стоимость контракта — 18,3 млн рублей. Расходы оплатит городской бюджет.
Ранее строящаяся магистраль оказалась в центре скандала — жители микрорайона «Глумилино» выступили против вырубки деревьев на краю Кошкиного леса.
Работы должны завершиться до апреля 2024 года. За это время кроме автомобильной дороге подрядчик должен провести электроосвещение и обустроить ливневую канализацию. Также с двух сторон бульвара необходимо проложить тротуар. Расчётная скорость движения на дороге должна составлять 70 км/ч.
По ситуационному плану, вдоль дороги также должны появиться парковочные зоны, площадка для размещения урн и скамеек, газон.
Контракт на 18,365 млн рублей получила компания «Потенциал» — об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Учредителями фирмы выступают Матросова Татьяна и Давлетшин Вадим. Компания 258 раз участвовала в госконтрактах на общую сумму 4,57 млрд рублей. В последний раз она отвечала за благоустройство площади перед скульптурой «Мальчик с кураем» за 298,5 млн рублей. В прошлом году прибыль «Потенциала» взлетела в 14 раз по сравнению с 2021 годом — она составила 42 млн рублей.
Ранее учредителем компании был Эдуард Остапчук — депутат Горсовета Уфы от «Единой России». В 2020 году он вошёл в десятку самых богатых депутатов городского парламента.
Вчера стало известно, что уфимские власти заказали проекты планировки и межевания территории в Октябрьском районе за 8,8 млн рублей. А неподалёку от улицы Рудольфа Нуреева открыли новую дорогу.