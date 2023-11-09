В Уфе участок скандальной дороги построят за 18,3 млн рублей

Контракт на 18,365 млн рублей получила компания «Потенциал» — об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Учредителями фирмы выступают Матросова Татьяна и Давлетшин Вадим. Компания 258 раз участвовала в госконтрактах на общую сумму 4,57 млрд рублей. В последний раз она отвечала за благоустройство площади перед скульптурой «Мальчик с кураем» за 298,5 млн рублей. В прошлом году прибыль «Потенциала» взлетела в 14 раз по сравнению с 2021 годом — она составила 42 млн рублей.