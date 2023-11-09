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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Уфе зарегистрировали превышение концентрации вредного газа

В центре Уфы превышено содержание опасного газа

9 ноября 2023, 10:05
Фото: 1MI

В Уфе зарегистрировали превышение концентрации вредного газа

Газ способен привести к нарушениям дыхания, головным болям и смерти.

Специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали превышение содержания оксида углерода.

Речь идёт о диоксиде углерода, более известном как углекислый газ. Углекислый газ является продуктом человеческой жизнедеятельности. Его источником в атмосферном воздухе может быть дым или отходы алкогольного производства.

Превышение нормы опасного вещества обнаружили на пункте по адресу ул. Мажита Гафури, 101. Концентрация диоксида углерода превышена в 1,1 раз.

Несмотря на нетоксичность газа, он относится к удушающим газам. Один из симптомов отравления диоксидом углерода является сонливость. В некоторых случаях возможна остановка дыхания, головокружение, головные боли. Учёные выявили особое заболевание, связанное с избытком углекислого газа в крови — гиперкания.

В отделе прогноза загрязнения атмосферного воздуха сообщают, что в ближайшие дни ожидается нормальная концентрация вредных веществ в Уфе.

В минувшие выходные в Уфе была превышена концентрация пыли.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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