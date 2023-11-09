В центре Уфы превышено содержание опасного газа

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали превышение содержания оксида углерода.
Речь идёт о диоксиде углерода, более известном как углекислый газ. Углекислый газ является продуктом человеческой жизнедеятельности. Его источником в атмосферном воздухе может быть дым или отходы алкогольного производства.
Превышение нормы опасного вещества обнаружили на пункте по адресу ул. Мажита Гафури, 101. Концентрация диоксида углерода превышена в 1,1 раз.
Несмотря на нетоксичность газа, он относится к удушающим газам. Один из симптомов отравления диоксидом углерода является сонливость. В некоторых случаях возможна остановка дыхания, головокружение, головные боли. Учёные выявили особое заболевание, связанное с избытком углекислого газа в крови — гиперкания.
В отделе прогноза загрязнения атмосферного воздуха сообщают, что в ближайшие дни ожидается нормальная концентрация вредных веществ в Уфе.
В минувшие выходные в Уфе была превышена концентрация пыли.