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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 09:00

Миллиарды рублей: стало известно сколько мошенники украли у жителей Башкирии денег

Миллиарды рублей: стало известно сколько мошенники украли у жителей Башкирии денег

9 ноября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Главными жертвами аферистов являются работоспособные граждане, которые, доверившись мошенникам, берут кредиты.

МВД Башкирии сообщило о том, что мошенники получили от жителей республики 1,8 млрд рублей за первые 10 месяцев 2023 года. Ведомство напомнило, что ни правоохранительные органы, ни сотрудники банков и Госуслуг не используют мессенджеры для информирования о мошеннических действиях.

Они также не общаются с гражданами, которые, якобы, участвуют в оперативных действиях, с помощью средств связи. В ведомстве пришли к выводу, что самым лучшим и единственным способом защитить себя от мошенников, если вы получили подозрительный звонок, является просто действие — положить трубку телефона.

Ранее Mkset сообщал о компании аферистов, которые обманули граждан на 19 млн рублей. Мужчина под видом реализации квартир в период с 2019 по 2020 года убеждал людей заключать договоры долевого участия в новострое. Мошеннику удалось обмануть 15 человек.

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