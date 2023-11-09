Миллиарды рублей: стало известно сколько мошенники украли у жителей Башкирии денег

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
МВД Башкирии сообщило о том, что мошенники получили от жителей республики 1,8 млрд рублей за первые 10 месяцев 2023 года. Ведомство напомнило, что ни правоохранительные органы, ни сотрудники банков и Госуслуг не используют мессенджеры для информирования о мошеннических действиях.
Они также не общаются с гражданами, которые, якобы, участвуют в оперативных действиях, с помощью средств связи. В ведомстве пришли к выводу, что самым лучшим и единственным способом защитить себя от мошенников, если вы получили подозрительный звонок, является просто действие — положить трубку телефона.
Ранее Mkset сообщал о компании аферистов, которые обманули граждан на 19 млн рублей. Мужчина под видом реализации квартир в период с 2019 по 2020 года убеждал людей заключать договоры долевого участия в новострое. Мошеннику удалось обмануть 15 человек.