Миллиарды рублей: стало известно сколько мошенники украли у жителей Башкирии денег

Они также не общаются с гражданами, которые, якобы, участвуют в оперативных действиях, с помощью средств связи. В ведомстве пришли к выводу, что самым лучшим и единственным способом защитить себя от мошенников, если вы получили подозрительный звонок, является просто действие — положить трубку телефона.