Уроженка Башкирии приняла участие в шоу на федеральном канале

В рамках этого шоу, которое будет показываться на телеканалах «Пятница!» и «Суббота!», три девушки будут устраивать свидания для потенциального жениха, при этом только одна из них получит звание «богини свиданий». Оценивать встречи будут Ида Галич, Роман Каграманов и Даниил Грачев.