mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Уроженка Башкирии приняла участие в шоу на федеральном канале

Уроженка Башкирии приняла участие в шоу на федеральном канале

9 ноября 2023, 06:59
Фото: Midjourney
Реалити-шоу «Богиня свиданий» пройдет на телеканалах «Пятница!» и «Суббота!», сообщили в пресс-службе телеканалов.

В рамках этого шоу, которое будет показываться на телеканалах «Пятница!» и «Суббота!», три девушки будут устраивать свидания для потенциального жениха, при этом только одна из них получит звание «богини свиданий». Оценивать встречи будут Ида Галич, Роман Каграманов и Даниил Грачев.

В новом выпуске участницей будет 27-летняя Рената Ишмаева из Уфы, которая сможет получить ответное приглашение на свидание, если сумеет очаровать своего потенциального жениха. Чтобы узнать, сможет ли Рената Ишмаева превзойти своих конкуренток, стоит посмотреть шоу на канале «Пятница!» или на канале «Суббота!».

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Радий Хабиров ушел на самоизоляцию
Сегодня, 04:44
Отсидел три месяца: уфимец сжег свою жену на глазах у дочери и был помилован
Вчера, 09:07
Власти Башкирии дали прогноз демографической ситуации в Башкирии
Сегодня, 06:42
Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня: кого это коснется
Сегодня, 03:55
Дороже заграницы: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
Вчера, 13:18
Туманное утро и дождливый день: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели
Сегодня, 03:36