Уроженка Башкирии приняла участие в шоу на федеральном канале

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В рамках этого шоу, которое будет показываться на телеканалах «Пятница!» и «Суббота!», три девушки будут устраивать свидания для потенциального жениха, при этом только одна из них получит звание «богини свиданий». Оценивать встречи будут Ида Галич, Роман Каграманов и Даниил Грачев.
В новом выпуске участницей будет 27-летняя Рената Ишмаева из Уфы, которая сможет получить ответное приглашение на свидание, если сумеет очаровать своего потенциального жениха. Чтобы узнать, сможет ли Рената Ишмаева превзойти своих конкуренток, стоит посмотреть шоу на канале «Пятница!» или на канале «Суббота!».