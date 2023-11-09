Туманное утро и дождливый день: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

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Published Сегодня, 03:36
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В четверг, 9 ноября, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +2 до +7°. Днем ожидаются небольшие дожди на отдельных участках автодорог, а ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 м/с. К тому же, на утро прогнозируется туман с видимостью до 500 метров или менее.
Ночью ожидается понижение температуры до -2 до +3°. В пятницу, 10 ноября, температура поднимется до +1 до +6°. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со средней силой, со временем возможны сильные порывы в отдельных районах.
В субботу, 11 ноября, ночью и днем ожидаются дожди, а в некоторых местах может быть снег. Ветер будет дуть с юга, юго-востока и перейдет на север со средней силой. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов ночью и от +1 до +6 градусов днем.