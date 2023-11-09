Туманное утро и дождливый день: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

В четверг, 9 ноября, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +2 до +7°. Днем ожидаются небольшие дожди на отдельных участках автодорог, а ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 5-10 м/с. К тому же, на утро прогнозируется туман с видимостью до 500 метров или менее.