Цикл выставок лучших художников «Во времени и пространстве» открыли на Сахалине

«Проект „Художники Сахалинской области“, который инициализировал губернатор Валерий Игоревич Лимаренко, даст возможность жителям и гостям города познакомиться с этапами становления и развития изобразительного искусства на Сахалине, а также с новыми именами в этой сфере. Мне понравилось, как оформлено пространство выставочного зала, содержательная часть. Приветствую это начинание. Такие выставки будут популяризовать наших художников, делать их более узнаваемыми и в целом повысят уровень города как культурной столицы Сахалинской области», — подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.