«Серебряные» волонтеры Сахалина выдвинули идею всероссийского форума на островах

В ходе таких встреч «серебряные» волонтеры не только рассказывают главе региона о достижениях, но и сообщают о частных проблемах, которые требуют личного вмешательства губернатора. Так, один из координаторов совета волонтеров Владимир Забелин сообщил о раненом бойце СВО. Мужчина сейчас проходит лечение в военном госпитале, но нуждается в более широком спектре медицинской помощи. Валерий Лимаренко поручил взять ситуацию на личный контроль министру здравоохранения и оказать необходимую помощь. Также по просьбе добровольцев все центры социальной поддержки в районах Сахалина и Курил в ближайшее время проведут встречи с волонтерскими активами на местах, чтобы детально проработать планы работы в социальной сфере.