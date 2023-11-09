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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Случайная покупка превратила пенсионерку из Башкирии в миллионера

Счастливый билет: как пенсионерка из Башкирии выиграла 10 миллионов рублей

9 ноября 2023, 08:05
Фото: 1MI

Случайная покупка превратила пенсионерку из Башкирии в миллионера

Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Пенсионерка Забида Ярулловна, проживающая в Башкирии, оказалась счастливой обладательницей выигрыша в лотерее в размере 10 млн рублей. Однако, она признается, что у нее не было никакого плана или тактики при покупке билетов — это был всего лишь случайный выбор.

История победы пенсионерки началась с того, что она случайно наткнулась на точку продажи лотерейных билетов игры «Пятая скорость», ведь в ее маленьком поселке таких точек нет. Вместе с дочерью они решили зайти и купить несколько билетов, и один из них оказался суперпризом. Забида Ярулловна до сих пор не может поверить в свою удачу. Интересно отметить, что за неделю до выигрыша она видела во сне своего сына, одетого в блестящую одежду, который заверил ее, что все будет хорошо. И через неделю она стала миллионершей.

Полученные деньги пенсионерка намерена потратить на покупку квартиры, поскольку в настоящее время она проживает в частном доме с дочерью и внуком. Она добавила, что всю свою жизнь она проработала в самых различных профессиях и имеет 50-летний опыт работы.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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