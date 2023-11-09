Счастливый билет: как пенсионерка из Башкирии выиграла 10 миллионов рублей

История победы пенсионерки началась с того, что она случайно наткнулась на точку продажи лотерейных билетов игры «Пятая скорость», ведь в ее маленьком поселке таких точек нет. Вместе с дочерью они решили зайти и купить несколько билетов, и один из них оказался суперпризом. Забида Ярулловна до сих пор не может поверить в свою удачу. Интересно отметить, что за неделю до выигрыша она видела во сне своего сына, одетого в блестящую одежду, который заверил ее, что все будет хорошо. И через неделю она стала миллионершей.