Сбер поддерживает малый бизнес

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Вместе с тем в банках понимают, что в текущих условиях поднятия ключевой ставки за прибыль им еще придется побороться. Ужесточение денежно-кредитной политики повлечет снижение спроса на кредитование, а привлекать деньги клиентов на депозиты будет все менее выгодно для самих банков, ведь на данный момент ставка уже 15%, и ЦБ не исключает ее дальнейшего повышения. Об этом информирует gorod55.
Регулятор предполагает, что Россия будет жить в условиях высокой ключевой ставки почти весь следующий год. Банки поставлены в сложные условия — кредиты по фактически заградительным ставкам отпугнут самых активных клиентов: ипотечников и бизнесменов. Это, в частности, может стать проблемой для мелких и средних банков. Так, уже звучат «апокалиптические» прогнозы, что в ближайшие несколько лет страна рискует потерять примерно половину банков из числа некрупных.
Однако даже для «всепропальщиков» очевидно, что системообразующим банкам в России крах не грозит. Тем более что финансисты уже активизировали работу по привлечению новых клиентов и инвестиций. В качестве удачного примера многие эксперты приводят знаменитую акцию Сбера «Зеленый день» — и как хороший маркетинговый ход, и как способ поддержки клиентов. Очередная такая акция, кстати, стартовала на днях, и в этом году банк вдвое увеличил ее продолжительность. Здесь крайне важно, что во главу угла ставится и поддержка малого и среднего бизнеса, серьезно пострадавшего в последние годы. Предпринимателей поддержат бесплатный эквайринг для бизнеса и недорогой лизинг. На поддержку малого и среднего бизнеса в Сбере ориентирована онлайн-платформа, которая работает уже более двух лет. В условиях, когда вкладывать в ценные бумаги стало рискованно, банк предложил программу вложения средств в драгметаллы по спецценам. Это инструмент для желающих сформировать защитные активы. Одновременно подсанкционные российские банки находят возможность обходить наложенные на них ограничения. Так, Банк ВТБ запустил международные переводы наличными в ряд зарубежных государств без открытия счета.
Более того, находясь под санкциями, некоторые банки страны готовятся провести первичное размещение своих акций на бирже. Недавно такое объявление сделал Совкомбанк. В России это будет первое IPO эмитента, находящегося под санкциями.
Так что очевидно, что конец этого года и весь следующий российская банковская система отработает без сбоев и без убытка, и отчасти ей в этом поможет «жирок», накопленный за последние месяцы.