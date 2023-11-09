Сбер поддерживает малый бизнес

Однако даже для «всепропальщиков» очевидно, что системообразующим банкам в России крах не грозит. Тем более что финансисты уже активизировали работу по привлечению новых клиентов и инвестиций. В качестве удачного примера многие эксперты приводят знаменитую акцию Сбера «Зеленый день» — и как хороший маркетинговый ход, и как способ поддержки клиентов. Очередная такая акция, кстати, стартовала на днях, и в этом году банк вдвое увеличил ее продолжительность. Здесь крайне важно, что во главу угла ставится и поддержка малого и среднего бизнеса, серьезно пострадавшего в последние годы. Предпринимателей поддержат бесплатный эквайринг для бизнеса и недорогой лизинг. На поддержку малого и среднего бизнеса в Сбере ориентирована онлайн-платформа, которая работает уже более двух лет. В условиях, когда вкладывать в ценные бумаги стало рискованно, банк предложил программу вложения средств в драгметаллы по спецценам. Это инструмент для желающих сформировать защитные активы. Одновременно подсанкционные российские банки находят возможность обходить наложенные на них ограничения. Так, Банк ВТБ запустил международные переводы наличными в ряд зарубежных государств без открытия счета.