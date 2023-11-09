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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Российские полицейские могут получить право вскрывать авто для спасения животных

9 ноября 2023, 12:21
Российский депутат от партии «Новые люди», заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов предложил правительству законопроект, который позволит полицейским вскрывать автомобили для спасения животных.

Сейчас у правоохранительных органов нет такой возможности, и если животное находится в опасности, полиция не может ничего сделать. Принятие законопроекта позволит устранить этот пробел, пишет RT.

Депутат отмечает, что главная проблема заключается в том, что правоохранители могут опираться только на возможность пресечь жестокое обращение с животными при принятии решений о действиях. Однако этот пункт можно легко оспорить. Важно, чтобы законы были прямыми и позволяли полиции действовать на основе буквы закона. Введение нового пункта даст возможность полиции действовать согласно закону, а причин, по которым это может происходить, может быть много — от невнимательности до экстренных случаев, связанных с владельцем автомобиля.

#Полиция#Животные#Законопроект
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