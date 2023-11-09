Российские полицейские могут получить право вскрывать авто для спасения животных

Депутат отмечает, что главная проблема заключается в том, что правоохранители могут опираться только на возможность пресечь жестокое обращение с животными при принятии решений о действиях. Однако этот пункт можно легко оспорить. Важно, чтобы законы были прямыми и позволяли полиции действовать на основе буквы закона. Введение нового пункта даст возможность полиции действовать согласно закону, а причин, по которым это может происходить, может быть много — от невнимательности до экстренных случаев, связанных с владельцем автомобиля.