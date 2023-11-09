Радий Хабиров ушел на самоизоляцию

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
У главы Башкирии Радия Хабирова обнаружили коронавирус, теперь он находится на самоизоляции. Об этом информирует телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».
Стоит отметить, что в период пандемии Радий Хабиров активно прививался от коронавируса.
Напомним, что в конце октября стало известно о введение масочного режима в правительстве Башкирии для всех сотрудников. Основная цель введения масочного режима — защита от простудных заболеваний, которые обычно активизируются в осенне-зимний период.