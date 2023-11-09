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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Глава Башкирии заболел коронавирусом

Радий Хабиров ушел на самоизоляцию

9 ноября 2023, 04:44
Фото: 1MI

Глава Башкирии заболел коронавирусом

Об этом сообщили в одном из новостных телеграмм-каналов.

У главы Башкирии Радия Хабирова обнаружили коронавирус, теперь он находится на самоизоляции. Об этом информирует телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

Стоит отметить, что в период пандемии Радий Хабиров активно прививался от коронавируса.

Напомним, что в конце октября стало известно о введение масочного режима в правительстве Башкирии для всех сотрудников. Основная цель введения масочного режима — защита от простудных заболеваний, которые обычно активизируются в осенне-зимний период.

#Общество#Коронавирус COVID-19#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Ковид#Виалина Ахсанова
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