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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня: кого это коснется

Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня: кого это коснется

9 ноября 2023, 03:55
Фото: 1MI
Сегодня в Уфе проходят регулярные проверки пассажирского транспорта, информируют в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

На автодороге «Затонское шоссе» в Уфе утром 9 ноября начались проверки пассажирского транспорта. В рейде участвуют сотрудники технического надзора, городского полка ДПС и федеральной службы судебных приставов, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции. Ведомство обратилось к жителям и гостям города, просив отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и быть внимательными на данном участке дороги.

Ранее Mkset сообщал о массовых проверках водителей в начале ноября. Мероприятия были направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, особое внимание было уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке детей в салоне авто.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#ГИБДД#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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