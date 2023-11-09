Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня: кого это коснется

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На автодороге «Затонское шоссе» в Уфе утром 9 ноября начались проверки пассажирского транспорта. В рейде участвуют сотрудники технического надзора, городского полка ДПС и федеральной службы судебных приставов, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции. Ведомство обратилось к жителям и гостям города, просив отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и быть внимательными на данном участке дороги.
Ранее Mkset сообщал о массовых проверках водителей в начале ноября. Мероприятия были направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, особое внимание было уделено выявлению случаев нетрезвого вождения и нарушениям при перевозке детей в салоне авто.