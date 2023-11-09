Массовые рейды пройдут в Уфе уже сегодня: кого это коснется

На автодороге «Затонское шоссе» в Уфе утром 9 ноября начались проверки пассажирского транспорта. В рейде участвуют сотрудники технического надзора, городского полка ДПС и федеральной службы судебных приставов, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции. Ведомство обратилось к жителям и гостям города, просив отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и быть внимательными на данном участке дороги.