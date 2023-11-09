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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Узнайте секрет своего финансового успеха через дату рождения

Как вычислить свой денежный код и разбогатеть? Инструкция от нумеролога в 2023 году

9 ноября 2023, 10:52
Фото: Midjourney

Узнайте секрет своего финансового успеха через дату рождения

Обычная комбинация цифр может значительно увеличить ваш доход, считают нумерологи.

Некоторые считают, что у каждого человека есть свой финансовый код — четыре цифры, которые резонируют с энергиями изобильности и помогают человеку преуспеть в материальных вопросах.

Из каких цифр состоит финкод каждого человека не сложно. Его вычисляют с помощью полной даты рождения.

Сами по себе расчеты не являются сложными и для того, чтобы вычислить свой денежный код не нужно обладать специальными навыками. Попробуем показать на примере реальной даты рождения — 31.10.1990.

Для того, чтобы вычислить четыре цифры входящие во взаимодействие с энергиями изобильности, сначала нужно сложить цифры дня рождения. В нашем случае это будет выглядеть: 3+1. Таким образом получается цифра 4. Это первая цифра нашего финансового кода.

Дальше, вы проделываете тоже самое с месяцем вашего рождения. В нашем случае, выглядеть это будет так: 1+0=1 — это вторая цифра нашего финансового кода, который, как уверяют нумерологи помогает увеличить свое материальное состояние.

Третью цифру вы получите сложив все цифры в годе вашего рождения. Например, у нас это выглядит так: 1+9+9+0=19. Но это еще не все. Далее вам нужно сложить получившиеся цифры. У нас это будет 1+9=10 или 1.

Четвертую и последнюю цифру своего финансового кода, вы можете узнать путем сложение всех цифр получившихся до этого. У нас это будет: 4+1+1=6. Если у вас получилось число состоящее из двух цифр, то вы должны вновь сложить их, чтобы осталась только одна цифра.

После совсем не сложных математических операций, вы получаете ваш персональный код-талисман из четырех цифр. Наш денежный код получился в виде — 4116.

Чтобы получить максимальный эффект от вашего нового знания, нумерологи советую делать следующее:

  • Нанесите изображение кода на красивую, не помятую бумагу.
  • Произносите код как можно чаще в течение дня.
  • Держите цифровое значение в кошельке, сумке или кармане.

Пусть эти цифры окружают вас для достижения максимального эффекта. Так считают нумерологи. Но, а верить этому или нет решать вам.

#Общество#Башкирия#Финансы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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